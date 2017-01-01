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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Dünya çocuklarının gösterileri büyük ilgi gördü

21 Nisan 2017 Cuma, 15:14
Dünya çocuklarının gösterileri büyük ilgi gördü
Dünya çocuklarının gösterileri büyük ilgi gördü

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de düzenlenen "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla 26 ülkeden gelen konuk çocukların gösterileri büyük ilgi gördü.
Ürgüp Cumhuriyet meydanında düzenlenen programda, Azerbaycan, Fas, Kırgızistan, kırım Özel Cumhuriyeti ve Macaristan'dan gelen çocuklar ülkelerine özgü dans gösterilerini sergiledi. Programda çocuklar ülkelerinin yöresel kıyafetleri ile sergiledikleri danslar büyük beğeni toplarken programı izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.
Ürgüp ilçesinde düzenlenen programda misafir öğrencilerin gösterileri akşam saatlerinde ilçe halkıyla yeniden buluşacak.
(COŞ-AÖ-Y)

21.04.2017 15:22:23 TSI
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