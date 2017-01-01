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Koltuklar çocuklara teslim



(Fotoğraflı)



Salih Bakıcı

BURSA (İHA) - Bursa ve ilçelerinde yetkililer koltuklarını çocuklara devretti.

Bir günlüğüne Bursa'yı yöneten çocuklar, devrim gibi kararlara imza attı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle belediye, kaymakamlık, garnizon, emniyet, jandarma ve milli eğitim müdürlüğü makamlarında bir müddet oturarak, temsili olarak idareye el koydu. Okul müdürleri nezaretinde makamlara giderek görevlerini icra eden minik yöneticiler, oturdukları makamlardaki davranışlarıyla gelecek için umut vaat etti.

(SB-MŞ)



21.04.2017 15:22:49 TSI

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