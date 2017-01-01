21 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Koltuklar çocuklara teslim

21 Nisan 2017 Cuma, 15:14
Koltuklar çocuklara teslim
Koltuklar çocuklara teslim

(Fotoğraflı)

Salih Bakıcı
BURSA (İHA) - Bursa ve ilçelerinde yetkililer koltuklarını çocuklara devretti.
Bir günlüğüne Bursa'yı yöneten çocuklar, devrim gibi kararlara imza attı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle belediye, kaymakamlık, garnizon, emniyet, jandarma ve milli eğitim müdürlüğü makamlarında bir müddet oturarak, temsili olarak idareye el koydu. Okul müdürleri nezaretinde makamlara giderek görevlerini icra eden minik yöneticiler, oturdukları makamlardaki davranışlarıyla gelecek için umut vaat etti.
(SB-MŞ)

21.04.2017 15:22:49 TSI
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