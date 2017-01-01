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Oltu'da 23 Nisan provası



(Fotoğraflı)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına sayılı günler kala 23 Nisan provaları hızla devam ediyor.

Oltu Cumhuriyet Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Bahattin Ayaz kız öğrencilere Erzurum kadın barlarından oluşan iki ekip hazırlıyor. Büyük bir titizlikle çalışmalar yapan öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda görsel güzellikler sunacaklar.

23 Nisan, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramında çocuklar doyasıya bayramlarını yaşayacaklar. Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nihat Korku, nezaretinde okulları genel provası gerçekleştiriliyor.

Oltu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Korku, "Öğretmen ve öğrencilerimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına çok güzel hazırlandılar velilere ve OItu'lulara çok güzel bir program sunacaklar. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ederim" dedi.

(DMA-AT-Y)



21.04.2017 15:24:46 TSI

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