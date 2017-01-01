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Engellilere afet bilinci



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da engelli vatandaşlara ve ailelerine afet farkındalığı sağlamak ve afetlere karşı dirençli hale getirmek amacı ile yürütülen "Engelli Afet Farkındalık Eğitimi" projesi devam ediyor.

İkincisini gerçekleştirilen afet farkındalık eğitimi, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Gençlik Merkezinde düzenlendi. Eğitime Süleymanpaşa ilçesinde ikamet eden engelli vatandaşlar ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER), Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi ve Engelsiz Yaşam Derneği temsilcileri katıldı.

Eğitimde öncelikle afet öncesine yönelik hazırlıklar ile afet anındaki doğru davranış şekilleri İl AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından uygulamalı olarak gösterildi. Daha sonra temel ilk yardım bilgileri konusunda İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından genel bilgilendirmeler yapıldı.

(HLD-MK-Y)



21.04.2017 15:23:19 TSI

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