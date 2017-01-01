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Başkan Gürkan'dan maça davet



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Erkekler Bölgesel Basketbol Lig'de mücadele eden Edirne Belediyesi Edirnespor Erkek Basketbol Takımı'nın, Bursa Nilüfer Belediyesi ile oynayacağı maça tüm Edirne halkını davet etti.

Çapraz eşleşmeli maçlarda Edirne Belediyesi Edirnespor'un, Bursa Nilüfer Belediyesi ile eşleştiğini ifade eden Başkan Gürkan, "Nilüfer Belediyesi ile ilk maçımızı Bursa'da gerçekleştirdik, 79-78'lik bir skorla mağlup olduk. 23 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimiz maçı alarak skoru 1-1 eşitlemek, Salı günü yine Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan karşılaşmayla sahadan 2-1'lik zaferle ayrılmak istiyoruz. Çapraz eşleşmede bir seri daha oynayacak olan takımımızı, 6'lı final grubunda büyük bir mücadele bekliyor olacak" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirilecek olan mücadelenin çok önemli olduğuna değinen Gürkan, maçların ücretsiz olduğunu hatırlatarak "Tüm Edirne halkını, çocuklarıyla birlikte Edirne Belediyesi Edirnespor Erkek Basketbol Takımı desteklemeye davet ediyorum. 23 Nisan Pazar günü, 7'den 70'e tüm Edirne'nin kalbi, takımı için atacak; Edirnespor, sizlerden gelen destekle bu sezon şampiyon olacak" ifadelerini kaydetti.

(KU-MK-Y)



21.04.2017 15:25:36 TSI

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