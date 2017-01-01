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Vali Süleyman Kamçı, "23 Nisan 1920 Türk Milletinin İstiklal ve İstikbal Mücadelesi İçin Kıyama Kalktığı Kutlu Bir Tarihtir"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Kamçı, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesi ışığında milli egemenliğimizin ilan edilişinin 97. yıl dönümünü coşku ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"23 Nisan 1920, kader ve gönül birliği içerisindeki necip Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesi için kıyama kalktığı kutlu bir tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Milletimizin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek nesil' olarak tanımladığı Türk çocuğuna armağanı olan 23 Nisan, tarih boyunca çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayramdır.

Sevgili çocuklar,

En önemli servetimiz ve umut kaynağımız olan sizlerin bayramında, mutluluğunuza ortak olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Sizler, milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızı kucaklayan güçlü kollarısınız. Bu bakımdan sizlerin sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeniz en büyük arzumuzdur. Hedefimiz sizleri özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir. Bunu başarabildiğimiz takdirde bugünün çocukları, yarının gençleri olarak sizler ülkemizin sadece zenginliği değil, dinamizminin ve değişim potansiyelinin kaynağı olacaksınız. Türkiye'miz; gelecekteki güçlü, müreffeh ve lider ülke konumuna omuzlarınızda yükselerek ulaşacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yurdu ve milleti yaşatmak için mücadele eden kahraman silah arkadaşlarını, bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında aziz Türk milletine hizmet sunan devlet adamlarından ebediyete intikal edenleri ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarına ve bütün insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini diliyorum."

(AÖ-Y)



21.04.2017 15:26:54 TSI

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