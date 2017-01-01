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Forum Kayseri'de hediye yağmuru başlıyor!



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - 21-23 Nisan tarihleri arasında Forum Kayseri'de aynı gün içerisinde 200 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, Plinko'nun şanslı diskleriyle televizyondan çamaşır makinesine, dizüstü bilgisayardan akıllı telefona pek çok sürpriz hediyeyi anında kazanma şansını yakalayacak.

Alışverişleri her zaman farklı, keyifli ve kazançlı hale getiren Forum Kayseri, sürekli düzenlediği kampanyalarına bir yenisini daha ekliyor.

21 Nisan Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek kampanya kapsamında ziyaretçilerin, Forum Kayseri içerisindeki herhangi bir mağazadan 200TL ve üzeri alışveriş yapmaları yeterli olacak. Alışveriş fişlerini kampanya kayıt noktasına ibraz eden ziyaretçiler, etkinlik alanında atacakları disklerle isabet ettirdikleri kutulardaki toplam puana göre pek çok hediyeden birini anında kazanma şansı yakalayacak.

Forum Kayseri'nin alışverişleri hem keyifli hem de kazançlı hale getirecek bu kampanyasına tüm Kayseriler davetli.

(AÖ-Y)



21.04.2017 15:29:02 TSI

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