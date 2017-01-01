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Menteşe Belediyesi ADÜ'lü öğrencileri ağırladı

- Tarih, kültür ve üniversite kenti Menteşe, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine ev sahipliği yaptı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Bir dizi teknik gezi yapmak için Muğla'nın Menteşe İlçesine gelen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri, Menteşe Belediyesi'nin ev sahipliğinde Menteşe'nin kültür ve tarihi mekânlarını gezdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Zahide Özdemir, Bitki Koruma Bölümü öğrencilerimiz ile 3 günlük bir teknik geziye çıktıklarını belirterek, "Bu gezimizde Menteşe, Gökova ve Fethiye'deki Orman Müdürlüklerini ziyaret ederek bir dizi gözlem ve incelemelerde bulunacağız. Öğrencilerin bitki hastalıkları ve zararları hakkında yerinde gözlem yapmaları mesleki açıdan çok önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca ziyaretlerimizde bugün olduğu gibi, gittiğimiz yerlerin tarihi ve turistlik yerlerini de görme imkânı buluyoruz" dedi.

Menteşe Kültür Evi'nde sabah kahvaltısına katılan öğrenciler, Tarihi Kültür Evi'nde hatıra fotoğrafı çektirdi.

(BT)



21.04.2017 15:31:12 TSI

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