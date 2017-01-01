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Odunpazarı Belediyesi'nden 23 Nisan kutlamaları



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine çocuklar tarafından gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterimi ile başlayacak.

23 Nisan Pazar günü Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan tiyatro gösterimi saat 13.00'da başlayacak. Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakım Evi ve Kreşi öğrencileri tarafından gerçekleşecek tiyatro gösterimine, öğrenciler drama hocaları ve işaret dili eğitmeni tarafından yapılan çalışmalarla hazırlandı. OMEK keman kursu öğrencilerinin de yer alacağı tiyatro gösteriminde çocuklar; 23 Nisan, Atatürk ve Egemenlik ile ilgili şarkılar söyleyerek, dans gösterileri yapacaklar.

"23 Nisan Kutlamaları 30 Nisanda"

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan kutlamaları ise hava muhalefeti nedeni ile 30 Nisan Pazar gününe ertelendi. Odunpazarı Meydanı'nda yapılacak olan 23 Nisan kutlamaları 13.30-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. 23 Nisan kutlamalarında; animasyon, sokak oyunları, yüz boyama, resim çalışmaları, halk oyunları ve birçok etkinlik düzenlenecek.

(İHA-MET-Y)



21.04.2017 15:31:15 TSI

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