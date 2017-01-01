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Okulda deprem tatbikatı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'daki okullarda deprem tatbikatları yapılarak öğrenciler bilgilendirildi.

1 - 7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde başlatılan ve devam eden çalışmalar kapsamında Erzurum'da 27 ilk ve orta dereceli okulda 19 bin 492 öğrenci ve 658 eğitmene deprem öncesi, sırası ve sonrası alınacak tedbirler konusunda uzman ekipler tarafından eğitim verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, verilen bu eğitimler ve yapılan tatbikatlarla öncelikli olarak çocuklarda deprem bilincini oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

(AA-AA-Y)



21.04.2017 15:31:53 TSI

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