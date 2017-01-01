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CMYK Medya Günleri'9 başlıyor

- Sektörün önemli isimleri öğrencilerle buluşturulacak



(Fotoğraflı)



Mustafa Kaplan

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen CMYK Medya Günleri'9 her yıl olduğu gibi yine medya sektörünün önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturuyor.

'Medyanın Tüm Renkleri' sloganıyla yola çıkan ve öğrenci etkinlikleri arasında adeta bir marka haline gelen 'CMYK Medya Günleri' bu yıl 22-23 Nisan tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde gerçekleşecek. 200'ü aktif, 800'ü aşkın üyesiyle birlikte, dönem içinde farklı alanlardan kişilerle söyleşi ve atölye düzenleyen ve bu isimleri öğrencilerle buluşturuyor. İletişim Kulübü'nün ses getiren ve ana etkinliklerinden biri olan "CMYK Medya Günleri" ile kulüp üyeleri, medya sektörünün bilinmeyenlerini, perde arkasını öğrenmek ve bu sektörde yer almak isteyen herkesi keyifli ve bilgili bir hafta sonuna davet ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan CMYK Medya Günleri Koordinatörü Arda Kızılay, "Medya dünyasından ünlü isimleri öğrencilerle buluşturuyoruz. bu sene 9'uncusunu düzenliyoruz. CMYK 5'e kadar 'Gazete Günleri' adı altındaydı, gazetecileri bir araya getiriyorduk. Daha sonra işi biraz büyüttük, medyanın her alanına dağılmaya başladık. Bu sene konuk olarak yönetmenlerimiz, spor programı sunucularımız, stilistimiz, foto muhabirlerimiz var. Etkinlik 2 gün sürecek Cumartesi ve Pazar günleri saat 11:00'dan akşam 17:00'a kadar öğrenci merkezinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CMYK Medya Günleri'9'un bu yılki konukları ise şu şekilde:

Ezel Akay - Yönetmen, National Geographic Dergisi Ekibi, Didem Soydan - Stilist, Model, Umut Eker - Stilist, Yönetmen, Merve Toy - Spor Muhabiri, Ceyla Büyükuzun - A Spor Program Sunucusu, Uğur Karakullukçu - A Spor Yorumcusu, Erhan Çelik - TRT 1 Ana Haber Sunucusu, Irmak Kazuk - Spor Muhabiri, Deniz Zeyrek - CNN Türk Sunucusu, Melih Gümüşbıçak - Spor Spikeri, Büşra Sanay - CNN Türk Sunucusu, Erhan Sevenler -AA Foto Muhabiri.

(MK-MET-Y)



21.04.2017 15:34:05 TSI

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