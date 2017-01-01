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KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ten 23 Nisan Mesajı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Övüç, "Büyük önder Atatürk'ün "en büyük eserim" diye nitelendirdiği meclisimizin açıldığı ve dünyada tüm dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Milli mücadeleye önderlik eden bir ruh ile 23 Nisan 1920'de kurulan ve kuruluşunun 97. yılını kutlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi bugünde aynı inanç ve kararlılıkla, milli egemenlik anlayışı içerisinde Türk Milletinin taleplerini hayata geçirmek ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyabilmek için çalışmaktadır. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın milli bilinçle yetişmesi için bu bayram günleri önemli bir vesiledir. İnanıyorum ki, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacak, ileride çok daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa edecek ve dünya barışına önemli katkılar sağlayacaklardır.

Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, kurucu meclisimizde emeği geçmiş bütün ecdadımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

(AÖ-Y)



21.04.2017 15:34:09 TSI

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