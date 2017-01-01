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Ak Partili Eyüp Özkeçeci'den 23 Nisan kutlaması



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GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Gazi Meclisimizin açılış yıl dönümünü kutluyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum" dedi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. İl Başkanı Özkeçeci, "97 yıl önce takvimler 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde, milletimizin aziz temsilcileri meclis çatısı altında birleşerek geleceğimizi şekillendirecek tarihi bir adımı hayata geçirmişler ve kudretli devletimizin temelini atmışlardır" dedi.

İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, "Bugün, Milletinin İradesini Temsil Eden Gazi Meclisimizin Kuruluş Yıl dönümü. Bugün, asil milletimizin geleceğine kendi elleriyle yön vererek gücünü halktan alan ulusal egemenliği ilan edişini, Gazi Meclisimizin kuruluşunu kutluyoruz. Bugün, millet olarak birlikte var olmanın onurunu yaşıyoruz. Bugün ülke yönetimine sahip çıkmakla yetinmeyip, bu bilinci bir bayramla ülkenin asıl sahipleri çocuklarımıza vermenin gururunu taşıyoruz. Demokrasiyle, aydınından köylüsüne kalıplaşmış tanımlamalarla değil, sosyal bir gerçeklik olarak tanışan bir halkın çocukları olarak bizler, ulusal egemenlik bayrağını her daim dalgalandıracağız" dedi.

Özkeçeci, TBMM'nin dünyada eşine az rastlanır bir maziye sahip olduğunu belirterek, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla çıkılan yolda, ecdadımız birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyada eşine az rastlanır bir maziye ve büyüklüğe sahiptir. Varlığını hürriyetine adamış bir milletin temsil edildiği, milli iradenin kalbi Meclisimizin açıldığı gün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hatta bütün dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir" diye devam etti.

"Bu Miras Nesilden Nesile Aktarılacak

Özkeçeci, "23 Nisan 1920 ruhu, temsil ettiği bütün değerleri, ifade ettiği anlamları, çocuklarımızın sahipliğinde ve şahitliğinde çok değerli bir miras olarak nesilden nesile aktarılacak. Çocuklarımızın, bu bayram vesilesiyle içselleştirdikleri bağımsızlık ülküsüne, demokratik ve insani değerlere ve milli iradeye saygı ilkesine hayatları boyunca sahip çıkacaklarına, milletimizi ve devletimizi çok daha iyi yerlere taşımak için yurtsever bireyler olarak gayret göstereceklerine inancımız tam.Bu inanç ve düşüncelerle 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bizlere bağımsız ve hür bir ülke bırakan Birinci Meclisimizin cesur ve fedakar üyelerini saygı ve şükranla anıyorum. İstiklal mücadelesinde özveriyle görev almış Anadolu'nun her bir evladına rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde coşkumuz ve neşemizi artıran değerli evlatlarımızın ve tüm milletimizin bayramlarını en samimi duygularla kutluyor, bütün Gaziantepli hemşerilerimi en samimi duygularımla selamlıyorum" diye konuştu.

(SD-Y)



21.04.2017 15:36:05 TSI

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