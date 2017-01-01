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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Suudi Arabistanlı hastalar Çukurova'ya gelecek

21 Nisan 2017 Cuma, 15:28
Suudi Arabistanlı hastalar Çukurova'ya gelecek
Suudi Arabistanlı hastalar Çukurova'ya gelecek

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Hastanesi'nin başhekimi Prof. Dr. Hasan Shacfe, işbirliği için Çukurova bölgesindeki hastaneleri ziyaret ediyor.
Son 10 yıldır sağlık turizmi için önemli adımların atıldığı Çukurova bölgesine Ortadoğu'dan gelen hasta sayısını artıracak yeni bir gelişme yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Hastanesi'nin başhekimi Prof. Dr. Hasan Shacfe, işbirliği için Çukurova bölgesindeki hastaneleri ziyaret ediyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olan Prof. Dr. Hasan Shacfe, Medical Park Tarsus Hastanesi ziyaretinde "Çukurova İstanbul'dan daha cazip" dedi.

Ayrıntılı bilgi aldık
Prof. Dr. Hasan Shacfe, kendilerinin yetersiz kaldığı durumlarda hastaları Adana ve Mersin'e sevk etmek istediklerini, bunun için de hangi hastanede hangi imkanların olduğunu görmek için bir süreliğine bölgede olduğunu söyledi. Prof. Dr. Shacfe, "Gittiğim hastanelerin hekim ve diğer sağlık kadroları, altyapıları, deneyimleri gayet iyi. Hepsinde ilgiyle karşılandık. Hastane yöneticileri, sundukları hizmetler hakkında bilgi verdi. Bundan sonraki süreçte de Adana ve Mersin hastanelerinin yöneticilerini Suudi Arabistan'a bekliyoruz" diye konuştu.

Her yönden avantajlı
Çukurova bölgesinin kendileri açısından hasta sevki için çok cazip olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Shacfe şöyle konuştu:
"Adana ve Mersin'in ülkemize mesafe avantajı var. Ayrıca kültürel yakınlık büyük avantaj. Diğer yandan bölgeye tedavi için gelen kişiler ve yakınlarının birçok tarihi ve turistik yeri birkaç gün içinde gezebilmeleri mümkün. Türkiye'nin en önemli sağlık merkezlerinden biri olan İstanbul da Ortadoğulu hastalar için bir alternatif. Ama İstanbul'da hem sağlık hizmetleri biraz daha maliyetli, hem mesafe daha fazla, hem de hastaları ve yakınlarını rahatsız eden trafik gibi bazı sorunlar var."

Hizmet alanımız genişlemeli
Kral Fahd Hastanesi'nin başhekimi Prof. Dr. Hasan Shacfe'ye hastaneleri hakkında ayrıntılı bilgi veren Genel Müdür Ahmet Egin ise Çukurova bölgesinin sağlık turizminde bundan öncekilerden daha büyük ve hızlı adımlar atması gerektiğini söyledi. Egin, "Bölgemizdeki kamu ve özel sektör sağlık kurumları, sadece yurt içine değil, yurt dışına da ağırlık vermeli. Yabancı hastalar gerek ekonomik, gerekse kültürel açıdan bölgemize çok katkı sağlayacaktır. Biz Medical Park Tarsus olarak uzun bir süredir yabancı hastalara sağlık hizmeti veriyoruz. Suudi Arabistan'dan gelen talepleri karşılamak için de özel çalışma başlattık" dedi.
(ELF-Y)

21.04.2017 15:36:46 TSI
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