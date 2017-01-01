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40 Hadis Ezberleme Yarışması'nda minikler ayakta alkışlandı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen 40 Hadis Ezberleme Yarışması'na katılan öğrenciler, Hadis-i Şerifleri Arapça okunma ve Türkçe mealinin doğru olarak söyleme dallarında yarıştı.

Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü Murat Gümüş, tüm öğrencilere başarılar dileyerek bu etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler ve ilahiler seslendirildi. İlahilerin devamında ise öğrenciler isimlerinin okunması ile birlikte sahneye gelerek seçtikleri zarf numaralarına göre sorulan Hadis-i Şerifleri okudular. Yarışmacılar salonda bulunanlar tarafından uzun süre alkışlanırken yarışma sonunda öğrenciler arasından dereceye girenlere ödüllerini Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Müftüsü Selami Bağcı ve Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli takdim etti.

Program sonunda konuşan Başkan Bakıcı; öğrencilere teşekkür ederek, "Bizler son zamanlarda gördüğümüz olaylar karşısında gelecek için kaygılanırken bu çocuklarımızı görmek ülkemizin ve geleceğimizin sağlam ellere teslim edileceğini gösterdi. Bu akşamda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(FSİ-MET-Y)



21.04.2017 15:40:21 TSI

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