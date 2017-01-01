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GTO başkanlarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlaması



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 97'ncı yıl dönümünü kutladı.

23 Nisan'ın Cumhuriyet tarihimizde çok önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Başkanlar, " Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir"ilkesinin varoluş temelini oluşturan TBMM'nin kuruluşu, Türk milleti için tarihi değer taşıyan bir dönüm noktasını ifade etmektedir. Bundan tam 97 yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk ile Türk milletinin istiklal mücadelesinde büyük bir özveri ve beraberlik duygusu ile hareket etmesi sonucunda ülkemiz özgürlüğüne kavuşmuştur. TBMM'nin kuruluşu, gerçekleştirilen reformlar ve alınan kararlar neticesinde Türk milletinin kaderi değişmiş ve demokrasi kavramı ile birlikte hak ettiği değerlere kavuşması sağlanmıştır" ifadelerini kullandı. Başkanlar Türkiye'sinde söz sahibi olacak çocukların iyi yetiştirilmesine vurgu yaptı. Bu anlamlı günün Türk milletinin çocuklarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu, çocuklarına yatırım yapan, onların iyi yetişmesine olanak sağlayan toplumların her zaman öne çıktığını, bu nedenle en büyük yatırımın çocuklara yapılması gerektiğini ifade eden Hıdıroğlu ve Konukoğlu, "23 Nisan Bayramı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir.Bu gün dünya çocuklarına verilen en güzel ve en anlamlı armağandır.Bundan 97 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla bu topraklarda başlayan bağımsızlık mücadelesi, bugün tüm dünya çocukları için bir bayramdır. Bu günü bir bayram olarak geleceğin teminatı olan çocuklara armağan eden yüce Atatürk, böylelikle çocuklara verdiği değeri ve yeni Türk Ulusunun geleceğinin çocukların omuzlarında yükseleceğini işaret etmiştir. Yarınlarımızın teminatı olan sizlerin, geleceğin büyükleri olarak bizlerin üzerine bir takım görevler düşmektedir. Köklü mirasımızı, tarihi zenginliğimizi geleceğin dünyasına taşımak, bizlerin olduğu kadar sizlerin de vazifeleri arasındadır. Milletimizin aydınlık yarınlarını kucaklayan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmelerine büyük arzumuzdur" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşarken, Milletimizin en değerli varlığı, aydınlık yarınlarımız olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canını vermiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.

(SD-Y)



21.04.2017 15:42:10 TSI

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