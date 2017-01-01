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3. Sınıf Öğrencisi Tosun, Müdür Elmalı'nın koltuğuna oturdu

- Hafsa Gül Tosun:

- "Öğretmenlerin çocuklarımıza iyi öğretmenlik yapmalarını istiyorum"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hafsa Gül Tosun'a bıraktı.

Milli Eğitim Müdürü olduğunda yapmak istediklerini sıralayan Tosun, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Dünyamızı bütün çocuklara emanet ediyorum. Öğretmen eksiği olan okullarda eksikleri tamamlamak isterdim. Okulları gezerek, başarılı olanları ödüllendirirdim. Çocukların eğlenebileceği yerler, oyun alanları, kütüphane isterdim" diyerek öğretmenlere seslendi. Hafsa Gül Tosun, "Çocuklarımıza iyi öğretmenlik yapmalarını istiyorum" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramının ülkemizde bulunmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Elmalı, "23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dünyada tek çocuk bayramı olan bizim bayramımızdır. Şuanda cumhurbaşkanımızı ve başbakanımızı tüm dünya ülkelerinden çocuklarımız ziyaret ediyor. Kısa süre de olsa makamlarını onların temiz kalplerinden gelen istek ve arzuları biz de can gönülden duymak istiyoruz. Çünkü onlarda garez yok, kin yok, tertemiz çocuklardır. Dünyadaki tek çocuk bayramı bizim ülkemizde. Bundan dolayı da gururluyuz" diye konuştu.

Öte yandan Elmalı, Pazar günü yapılacak olan 23 Nisan etkinliklerinin hava muhalefeti nedeniyle Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonu'na alındığını sözlerine ekleyerek, "23 Nisan Pazar günü hava yağmurlu ve soğuk olacağından dolayı öğrencilerimizin hasta olmaması için törenimizi Sami Yangın Anadolu Lisesi'nin Spor Salonu'nda yapacağız.

Programda, aynı okulda eğitim gören 3. sınıf öğrencisi Bahattin Arda Dağlı ve 1. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Ünal ile öğretmenleri de hazır bulundu.

(TB-AÖ-Y)



21.04.2017 15:43:34 TSI

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