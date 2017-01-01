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Turgut Özal panelle anıldı

- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

- "Yeni sistemde Özal'ın izi var"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, 8.Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı "Vefatının 24. Yılında Turgut Özal'ı Anlamak" adlı panelle yad etti. Eski Bakanlar Ali Coşkun ve Basri Aktay'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, Turgut Özal'ın sivilliğe verdiği önem ve kalkınma hamlelerine vurgu yapıldı.

Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağındaki Sanat Merkezi Salonunda gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Özal'ı iyi anlamak gerektiğini belirterek, "Ülkemizin kapalı bir dönemden dünyaya açılmasında büyük bir misyon üstlendi. Devlet, millet kavramlarının ne olduğunu öğretti. Hem inanç hem ifade özgürlüğünü savunan; teşebbüsü, yatırımcıyı önemseyen; halkın devlet için değil, devletin halk için olduğunu ortaya koyan ve bu yönde de hep sivilliği öne çıkaran büyük bir liderdi" ifadelerini kullandı.

"Yeni sistemde Özal'ın izi var"

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine de değinen Başkan Çakır, "Özal'ın 24 yıl önce bu ülkenin kalkınması için o zamandan savunduğu ama bir türlü yapılamayan sistemi bizler gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sürecin temelinde Özal'ın izi ve fikri olduğunu buradan söylemek isterim. İnşallah biz o süreci tamamlamış olduk" diye konuştu.

Bir selamlama konuşması yapan Malatya Valisi Mustafa Toprak da, Özal'ı rahmet ve minnetle andığını belirterek , "Ülkemiz adına, milletimiz adına dünya ülkeleri arasına mühür vuran bir değerli şahsiyeti ifade etmekle birlikte bu şahsiyetin Malatya'dan, bu güzel topraklardan çıkmış bir evlat olarak Malatya'ya da mühür vuran bir noktada olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Türkiye'yi dünyaya açtı"

Daha sonra Mülkiye Başmüfettişi Atilla Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele geçildi. Panelde Özal'la birlikte yaşadığı çok sayıda anısını paylaşan Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun, Özal'ın yaptığı ekonomi hamlelerini anlattı. Coşkun, "Özal, bazı katı prensipleri kaldırarak Türkiye'yi Dünyaya açtı. Yarı kapalı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçerek Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırdı. Özal, milli ve manevi değerlere bağlı bir insandı" dedi.

Ulaştırma eski Bakanı H. Basri Aktan da Özal'ı rahmet ve şükranla andığını belirterek, "Merhum Turgut Özal'ı Türk bürokrasi hayatında 60'lı yıllarla 70'li yılların başında tanıyoruz. O dönemde Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak Turgut Bey'in hakikaten çok büyük bir katkısı var. Planlı ekonomiye geçiş ile kamu kaynaklarının birer yıllık programlar ve 5 yıllık planlarla aşamalı olarak uygulandığı çok önemli bir süreçtir" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



21.04.2017 15:44:14 TSI

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