21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turgut Özal panelle anıldı

21 Nisan 2017 Cuma, 15:36
Turgut Özal panelle anıldı
Turgut Özal panelle anıldı
- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:
- "Yeni sistemde Özal'ın izi var"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, 8.Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı "Vefatının 24. Yılında Turgut Özal'ı Anlamak" adlı panelle yad etti. Eski Bakanlar Ali Coşkun ve Basri Aktay'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, Turgut Özal'ın sivilliğe verdiği önem ve kalkınma hamlelerine vurgu yapıldı.
Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağındaki Sanat Merkezi Salonunda gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Özal'ı iyi anlamak gerektiğini belirterek, "Ülkemizin kapalı bir dönemden dünyaya açılmasında büyük bir misyon üstlendi. Devlet, millet kavramlarının ne olduğunu öğretti. Hem inanç hem ifade özgürlüğünü savunan; teşebbüsü, yatırımcıyı önemseyen; halkın devlet için değil, devletin halk için olduğunu ortaya koyan ve bu yönde de hep sivilliği öne çıkaran büyük bir liderdi" ifadelerini kullandı.
"Yeni sistemde Özal'ın izi var"
Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine de değinen Başkan Çakır, "Özal'ın 24 yıl önce bu ülkenin kalkınması için o zamandan savunduğu ama bir türlü yapılamayan sistemi bizler gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sürecin temelinde Özal'ın izi ve fikri olduğunu buradan söylemek isterim. İnşallah biz o süreci tamamlamış olduk" diye konuştu.
Bir selamlama konuşması yapan Malatya Valisi Mustafa Toprak da, Özal'ı rahmet ve minnetle andığını belirterek , "Ülkemiz adına, milletimiz adına dünya ülkeleri arasına mühür vuran bir değerli şahsiyeti ifade etmekle birlikte bu şahsiyetin Malatya'dan, bu güzel topraklardan çıkmış bir evlat olarak Malatya'ya da mühür vuran bir noktada olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.
"Türkiye'yi dünyaya açtı"
Daha sonra Mülkiye Başmüfettişi Atilla Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele geçildi. Panelde Özal'la birlikte yaşadığı çok sayıda anısını paylaşan Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun, Özal'ın yaptığı ekonomi hamlelerini anlattı. Coşkun, "Özal, bazı katı prensipleri kaldırarak Türkiye'yi Dünyaya açtı. Yarı kapalı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçerek Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırdı. Özal, milli ve manevi değerlere bağlı bir insandı" dedi.
Ulaştırma eski Bakanı H. Basri Aktan da Özal'ı rahmet ve şükranla andığını belirterek, "Merhum Turgut Özal'ı Türk bürokrasi hayatında 60'lı yıllarla 70'li yılların başında tanıyoruz. O dönemde Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak Turgut Bey'in hakikaten çok büyük bir katkısı var. Planlı ekonomiye geçiş ile kamu kaynaklarının birer yıllık programlar ve 5 yıllık planlarla aşamalı olarak uygulandığı çok önemli bir süreçtir" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

21.04.2017 15:44:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MOTAŞ'ın yaptığı ankete göre halkın yüzde 73'ü toplu taşıma hizmetinden memnun
YEREL

MOTAŞ'IN YAPTIĞI ANKETE GÖRE HALKIN YÜZDE 73'Ü TOPLU TAŞIMA HİZMETİNDEN MEMNUN
Yeni Malatyaspor, U21 Ligi'nde şampiyonluğa koşuyor
YEREL

YENİ MALATYASPOR, U21 LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR
11. Tarım Fuarı sona erdi
YEREL

11. TARIM FUARI SONA ERDİ
&quot;Yeni Malatyaspor Süper Lig'e çıkacaktır&quot;
YEREL

"YENİ MALATYASPOR SÜPER LİG'E ÇIKACAKTIR"
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
Başkan Çakır İslam Aleminin Miraç Kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR İSLAM ALEMİNİN MİRAÇ KANDİLİNİ KUTLADI
Kışanak ve Tuncel hakim karşısında
YEREL

KIŞANAK VE TUNCEL HAKİM KARŞISINDA
Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL

MALATYA'DA TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI
Başkan Çakır 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR 23 NİSAN'I KUTLADI
Vali Toprak'dan 23 Nisan kutlaması
YEREL

VALİ TOPRAK'DAN 23 NİSAN KUTLAMASI
MOTAŞ'dan çocuklara 23 Nisan hediyesi
YEREL

MOTAŞ'DAN ÇOCUKLARA 23 NİSAN HEDİYESİ
8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 24'üncü yılı
YEREL

8. CUMHURBAŞKANI ÖZAL'IN VEFATININ 24'ÜNCÜ YILI
Asr-ı Saadet gecesi katılımcılara duygusal anlar yaşattı
YEREL

ASR-I SAADET GECESİ KATILIMCILARA DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI
&quot;15 Temmuz Süreci&quot; fotoğraf yarışmasına yoğun ilgi
YEREL

"15 TEMMUZ SÜRECİ" FOTOĞRAF YARIŞMASINA YOĞUN İLGİ
Mucit öğrencinin projesi TUBİTAK yarışmasında sergilenmeye hak kazandı
YEREL

MUCİT ÖĞRENCİNİN PROJESİ TUBİTAK YARIŞMASINDA SERGİLENMEYE HAK KAZANDI
Yeşil Çağala Engelliler Spor Kulübünden büyük başarı
YEREL

YEŞİL ÇAĞALA ENGELLİLER SPOR KULÜBÜNDEN BÜYÜK BAŞARI
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçına hazırlanıyor
YEREL

YENİ MALATYASPOR, GİRESUNSPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR
İnönü Üniversitesi BAL'da kalmak istiyor
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BAL'DA KALMAK İSTİYOR
Polis muhtarlarla huzur toplantısı yaptı
YEREL

POLİS MUHTARLARLA HUZUR TOPLANTISI YAPTI
Öğrenciler MASKİ tesislerini gezdi
YEREL

ÖĞRENCİLER MASKİ TESİSLERİNİ GEZDİ
Gövük Mahallesinde çocuklar için yaptırılan oyun parkı hizmete girdi
YEREL

GÖVÜK MAHALLESİNDE ÇOCUKLAR İÇİN YAPTIRILAN OYUN PARKI HİZMETE GİRDİ
Malatyalı sporcu Türkiye 3'üncüsü oldu
YEREL

MALATYALI SPORCU TÜRKİYE 3'ÜNCÜSÜ OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı