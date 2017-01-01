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Şehitkamil'de 23 Nisan coşkusu dolu dolu yaşanıyor

- Fadıloğlu, çocuk bayramını kutladı



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GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi olarak düzenledikleri çok sayıda sportif etkinlikle binlerce çocuğu mutlu ettiklerini söyledi.

Şehitkamil Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklara yönelik düzenlediği sportif etkinliklerle kutladı. Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 5 farklı branşta 6 farklı etkinlikte bin 450'nin üzerinde öğrenciye bayram coşkusu yaşatıyor. Önemli mücadelelerin yaşandığı organizasyonlarda dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller veriliyor. Çocuklar, düzenlenen organizasyonlarla moral buldu.

Çocuklarımızın sosyal faaliyetlerini destekliyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere ilişkin açıklamada bulunan Fadıloğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Tabi bu kutlamanın yalnızca sözde kalmaması adına Şehitkamil Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirmiş olduğumuz sportif etkinliklerimizi bu yıl da gerçekleştirdik. Basketbol, yüzme, temel cimnastik, satranç ve geleneksel sporlar olmak üzere 5 farklı branşta toplam 6 etkinlik gerçekleştiriyoruz. Nisan ayı başında start alan etkinliklerimiz, ay sonuna kadar sürecek. Bu etkinliklerimize bin 450'nin üzerinde öğrenci katılım gösteriyor. Organizasyonlarla hem çocuklarımızın katılımcılığını arttırmak adına hem de onların aktivitelerini üst noktaya taşımak adına bu tür faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız, akademik çalışmalarını sürdürürken biz de sosyal faaliyetlerine destek vermek adına bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Ben, bu vesileyle centilmence yarışmanın neticesinde ödül alan yavrularımızı yürekten kutluyorum. Onların şahsında tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

(KU-SD-Y)



21.04.2017 15:44:49 TSI

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