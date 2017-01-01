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Fatma Şahin makamını çocuklara bıraktı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuklara bıraktı.

Temsili belediye başkanı olan Sani Konukoğlu Ortaokulu 12. öğrencisi Samet Efe Özdemir ile aynı okulun 7. sınıf öğrencisi Kübra Nur Kaya, bir süre Belediye Başkanı Fatma Şahin ile sohbet etti. Başkanlık koltuğuna oturan Kaya, 16 Nisan'da yapılan referandumda çıkan millet iradesine saygı gösterdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği ön plana çıkarmak istediklerini belirten Kaya, "Belediyemiz, spora ve sporcuya önem vermektedir. Bu anlamda her mahalleye spor tesisi yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca yeni bir projemiz yer almaktadır. Burada tarihi yansıtacağız. Antep evlerinin yer aldığı yeni bir mahalle yapacağız" dedi.

Daha sonra başkanlık koltuğuna oturan Özdemir ise Belediye olarak Gaziantep'i kuş bakışı görebilecek bir proje hazırladıklarını belirterek, "Ayrıca toplumun sosyal ve kültürel gelişmesine katkı sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz. Okuma oranını arttırmaya yönelik projelerimiz de var. Bunları hayata geçireceğiz. Bugün buraya gelen basın mensuplarına teşekkür ediyorum, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Bu şehir Türkiye'nin en genç şehri"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yeni başkanların şehrin yaşam kalitesini arttıracak projeleri açıkladığını söyledi. Sosyal belediyeciliğin çok önemli olduğunu aktaran Şahin, "Özellikle çocuklarımızı sağlam temeller de yetiştirmek, sadece Gençlik Ve Spor Bakanlığı'nın yada Milli Eğitim Bakanlığı'nın meselesi değil. Belediyenin de sporda, sağlıkta, eğitimde önemli sosyal projeleri hayata geçirmesi gerekiyor. Tamda başkanlarımızın söylediği gibi konu başlıkları üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu şehir Türkiye'nin en genç şehri. Bizlerde sosyal projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu. Belediyenin yaptığı çalışmaları anlatan Şahin, şehrin ulaşım ağını güçlendirecek çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Şahin'e çiçek takdim edilen ziyaretin sonunda Şahin, öğrenciler ile öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(KU-SD-Y)



21.04.2017 15:46:07 TSI

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