YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özel SANKO Ortaokulu Türkiye birincisi

Özel SANKO Ortaokulu Türkiye birincisi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Özel Sanko Ortaokulu öğrencileri, Öz-De-Bir tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen TEOG Deneme Sınavı-2'de Türkiye birincisi oldu.

Türkiye genelinde 332 ortaokul 8'inci sınıflardan 16 bin 165 öğrencinin katıldığı deneme sınavında Özel SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Sinan Açıkgöz, Selin Deniz Akdoğan, Kağan Aydınçelebi, Beyza Yıldırım, Setenay Sarsu ve Duru Nacak tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birinciliğini elde etti.

Özel SANKO Ortaokul Müdürü Uğur Çekici, deneme sınavlarında Türkiye birinciliğini kazanan 6 öğrencisi ile gurur duyduklarını ifade ederek, 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek TEOG-2 sınavında tüm öğrencilerine başarılar diledi.

(KU-SD-Y)



21.04.2017 15:49:26 TSI

NNNN

