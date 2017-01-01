21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zeka ve akıl oyunlarına rağbet gittikçe artıyor

21 Nisan 2017 Cuma, 15:43
Zeka ve akıl oyunlarına rağbet gittikçe artıyor
Zeka ve akıl oyunlarına rağbet gittikçe artıyor
- Zeka ve Akıl Oyunları Mağazası sahibi Ali Arı,
- "3 yıl içinde 20 bin zeka oyununu Eskişehir'deki öğrencilerimizle buluşturduk"
- "Çocukların zihinsel, sosyal gelişimine katkıda bulunmak, yanlış seçilen oyunların getirdiği sorunlara parmak basmak ve alternatifi göstermek amacındayız"

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de faaliyet gösteren Zeka ve Akıl Oyunları Mağazası sahibi Ali Arı, bir ticari faaliyetten daha fazla eğitim öğretim faaliyetinin kalitesini arttırmak, çocukların zihinsel, sosyal gelişimine katkıda bulunmak, yanlış seçilen oyunların getirdiği sorunlara parmak basmak ve alternatifi göstermek amacında olduğunu belirtti.
Arı, 3. yılını geride bıraktıkları işletmelerinde, çocukların dikkat dağınıklığı ve becerileri başta olmak üzere birçok sorun üzerine akıl oyunları hizmeti verdiklerini anlattı. Zeka oyunlarının giderek yaygınlaştığını, artık birçok evde bu oyunlardan bulunduğunu ve sektörün her geçen gün daha da büyüdüğünü aktaran Arı, "Eskişehir'in ilk Zeka ve Akıl Oyunları Mağazası olarak 2015 yılının 23 Nisan'ında faaliyetimize başladık. O zamandan bu zamana yaklaşık 730 gün geride kaldı. Bu zaman zarfında yaklaşık 20 binin zeka oyununu Eskişehir'deki öğrencilerimizle buluşturduk. Biz henüz böyle bir yer açmadan önce zeka oyunları olarak bilinen satranç ve birkaç oyundu. Birçok öğrenci ve aile, zeka oyunlarından bile haberdar değildi. Bugün geldiğimiz noktada birçok aile tarafından bilinen bir yer olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu 23 Nisan'da 3. yılımıza girecek olmamız da ayrıca bir heyecan vesilesi" dedi.
Değişen kültürle birlikte çocuklarda birtakım sorunların yaşandığına değinen Arı, zeka oyunları ile bu olumsuzlukların aşılabileceğini belirtti. Arı, "Mağazamı sadece Zeka ve Akıl Oyunları üzerine açtım. Amacım bir ticari faaliyet alanından daha fazla eğitim öğretim faaliyetinin kalitesini arttırmak, çocuklarımızın zihinsel, sosyal gelişimine katkıda bulunmak, yanlış seçilen oyunların getirdiği sorunlara parmak basmak ve alternatifi göstermek içindi. Oyun denilince çocuklarda genellikle anlaşılan bilgisayar oyunları. Daha öncesinde geleneksel sokak oyunlarımız vardı ama teknolojinin hayatımıza girmesiyle ve ailelerimizin bu tehlikeyi fark etmemesi üzerine ne yazık ki sokak oyunlarının yerini bilgisayarlar aldı. Bu sorunun oluşmasında sokak yaşamının yerine geçen apartman kültürünün de büyük bir katkısı olmuştur. Değişen bu kültürle beraber çocuklarımızda ortaya çıkan yeni sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Eve tıkılan, sokakta enerjisini atma olanağı bulamayan çocuklarımızda dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi yeni sorunları son on yıldır konuşmaya başladık. Artık daha mutsuz, tatminsiz, odaklanamayan, tüm hayatı telefona sığdırmaya çalışan çocuklar bir olgu olarak karşımızda duruyor. Tüm bu sorunlar için aslında çözüm bizim geleneklerimizde mevcut. Ama modernleşmenin getirdiği yenilenme ihtiyacını sanırım yanlış anladık. Var olan geleneklerin yerine teknolojiyi koymak değil de gelenekle bütünleştirmek daha makbul olandı. Geleneklerimizde oyun her zaman olagelmiştir. Genellikle çocukları sokakta bir arada tutan oyundu. Yetişkinleri de akşamları bir araya getiren çoğu zaman oyundur. Kıraathane kültürünün bu kadar yoğun olduğu kaç ülke vardır ki. Zeka ve Akıl Oyunları mağazası olarak biz de işin bir ucundan tutmak istedik" dedi.
"Çocuklarımızı teknolojiye kurban etmek istemiyoruz" diyen Ali Arı, "Bizim çocukluğumuzda var olan ancak yeni nesilde eksik kalan geleneksel oyunların yerine ve geleneksel oyunların yerine yanlışlıkla koyulan teknolojik oyunların yerine zeka oyunlarını koyuyoruz. Bunu son zamanlarda Milli Eğitimin de fark ettiğini görmek bizi mutlu kılmıştır. Bunun yanında kentimizde yüzlerce ailenin bu konudaki farkındalığı bizi daha da cesaretlendirmektedir. İlaveten bizim gibi düşünen, fikirdaş olduğumuz Dikkat Akademisi gibi Türkiye'nin birçok ilindeki çözüm ortaklarımız doğru yolda olduğumuzun, aynı pencereden baktığımızın somut göstergesidir. Zeka oyunlarının yaygınlaşmasından son derece mutlu olsam da hala yeterli seviyede olmadığını söylemeliyim. Bunun için eğitimcilerimize, ailelerimize, kentimizin kanaat önderlerine büyük iş düşmektedir" şeklinde konuştu.
Mağazanın 23 Nisan gibi özel bir günde açıldığından söz eden Arı, şu şekilde konuştu;
"Mağazamızı, bu özel günde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 3 yıl önce açtık. Bu bayram, dünyadaki tek çocuk bayramıdır, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in çocuklara verdiği önemin göstergesidir. Bu bayram, bayramlıklarının zeka oyunu olması dileğiyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutlarım."
(MSY-MET-Y)

21.04.2017 15:51:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İnönü'de başkanlık koltuğu küçük Enes'e emanet
YEREL

İNÖNÜ'DE BAŞKANLIK KOLTUĞU KÜÇÜK ENES'E EMANET
Öğrencileri, 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' ile ilgili sunum
YEREL

ÖĞRENCİLERİ, 'TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN' İLE İLGİLİ SUNUM
CMYK Medya Günleri'9 başlıyor
YEREL

CMYK MEDYA GÜNLERİ'9 BAŞLIYOR
Odunpazarı Belediyesi'nden 23 Nisan kutlamaları
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ'NDEN 23 NİSAN KUTLAMALARI
Ebeler sorunlarına çözüm bekliyor
YEREL

EBELER SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYOR
80 çocuk aileleriyle beraber 23 Nisan coşkusunu yaşadı
YEREL

80 ÇOCUK AİLELERİYLE BERABER 23 NİSAN COŞKUSUNU YAŞADI
ESOGÜ Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği
YEREL

ESOGÜ HASTANESİ ÇOCUK ONKOLOJİ SERVİSİNDE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
Turizm Fakültesi'nden Eskişehir turizminin tanıtımına katkı
YEREL

TURİZM FAKÜLTESİ'NDEN ESKİŞEHİR TURİZMİNİN TANITIMINA KATKI
Dorlion Arama Kurtarma Derneği 2. Olağan Genel Kurul toplantısı
YEREL

DORLİON ARAMA KURTARMA DERNEĞİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
(Özel Haber) Ayten Usta'daki özel eğitim çocukları ünlü şeflere taş çıkardı
YEREL

(ÖZEL HABER) AYTEN USTA'DAKİ ÖZEL EĞİTİM ÇOCUKLARI ÜNLÜ ŞEFLERE TAŞ ÇIKARDI
&quot;Mutfak Sanatları Akademisi&quot; Anadolu Üniversitesi'nde tanıtıldı
YEREL

"MUTFAK SANATLARI AKADEMİSİ" ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE TANITILDI
Tepebaşı Belediyesi'nden &quot;Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine&quot; konulu panel
YEREL

TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NDEN "KÖY ENSTİTÜLERİNDEN KENT ENSTİTÜLERİNE" KONULU PANEL
Başkan Kurt'tan öğrencilerin TÜBİTAK projesine destek
YEREL

BAŞKAN KURT'TAN ÖĞRENCİLERİN TÜBİTAK PROJESİNE DESTEK
Anadolu Üniversitesinde 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konferansı
YEREL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE 'HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU' KONFERANSI
AEGEE-Eskişehir'den Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı
YEREL

AEGEE-ESKİŞEHİR'DEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FUARI
Beylikova'da yağmur duası yapıldı
YEREL

BEYLİKOVA'DA YAĞMUR DUASI YAPILDI
Çürümeye yüz tutmuş eski köy okulunu kullanışlı bir hale getirmek için çalışıyorlar
YEREL

ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTMUŞ ESKİ KÖY OKULUNU KULLANIŞLI BİR HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Salon 2003'te &quot;Keman Sınıfı Konseri&quot;
YEREL

SALON 2003'TE "KEMAN SINIFI KONSERİ"
Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Murat Selçuk Eminağaoğlu, Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde göreve başladı
YEREL

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI DR. MURAT SELÇUK EMİNAĞAOĞLU, ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ'NDE GÖREVE BAŞLADI
Minik yetenekler Anadolu Üniversitesi'de hünerlerini sergiledi
YEREL

MİNİK YETENEKLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'DE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı