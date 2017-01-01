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Gürcü heyetinden ARÜ'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



ARDAHAN (İHA) - Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Başkonsolos Yardımcısı Giorgi Kuşitaşvili ve Gürcistan Borjomi İlçesi Kaymakamı Dimitri Kipiani ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarete Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Üniversite Genel Sekreteri Ercan Gültürk, Ardahan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Gürcü Dili ve Edebiyatı akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.

Gerçekleştirilen karşılıklı olarak akademik, sosyal ve kültürel alanda ilişkilerin geliştirilmesi için görüş birliğine varıldı. Gürcü Heyeti, Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri ile Gürcüce olarak bir süre sohbet etti.

(OY-AT-Y)



21.04.2017 15:52:03 TSI

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