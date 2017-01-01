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Fatma Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlaması

- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin:

- "Sevgiyi, barışı, hak ve adaleti kendine şiar edinmiş bu milletin mirasçıları olarak geleceğimiz sizlere emanettir"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Fatma Şahin, çocukların dünyanın geleceği, teminatı olarak yaşanan acıları sona erdirecek, her yerde barışın, kardeşliğin tohumlarını ekecek umutlarımız olduğunu belirtti. "Sizlerden beklentim, yarın kendi ülkelerinizde birer birey, birer yönetici ve hepsinden önemlisi bir insan olarak kararlarınızı hep barıştan, dostluktan yana almanızdır" diyen Şahin, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan gününün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak armağan edişinin üzerinden tam 97 yıl geçtiğini hatırlattı.

Şahin, "Sizlere hediye edilen bu gün bir milletin özgürlük uğruna ölüm kalım mücadelesi veren bir milletin iradesini temsil edecek Birinci Büyük Millet Meclisi'ni açarak egemenliğini ilan ettiği tarihtir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine dayalı demokratik zemin üzerinde yükselen Cumhuriyetin temelleri aslında bugün atılmıştır.Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde dönüm noktası olan bu günü Atatürk gerçekten de büyük bir öngörü ile çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır, dünya çocuklarının barış ve kardeşlik duyguları içinde bir araya gelmesine vesile olmaktadır.Sevginin, kardeşliğin tohumlarının atıldığı bu güzel günden beklentimiz dünya geleceğinde hoşgörünün hakim olması, barışın ve mutluluğun tesis edilmesidir. Ve dünya barışını, adaleti, sevgiyi, hoşgörüyü tüm dünya sizler tesis edeceksiniz. Sevgiyi, barışı, hak ve adaleti kendine şiar edinmiş bu milletin mirasçıları olarak geleceğimiz sizlere emanettir. Sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın hakim olduğu bir dünyada el ele yaşamak ümidiyle; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepinize kutlu olsun. Dünyanın bütün çocuklarının barış ve mutluluk içinde yaşayacağı yarınların yakın olması temennisiyle tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum" dedi.

(SD-Y)



21.04.2017 15:52:47 TSI

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