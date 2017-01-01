21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muratpaşa'da 23 Nisan Coşkusu

21 Nisan 2017 Cuma, 15:44
Muratpaşa'da 23 Nisan Coşkusu
Muratpaşa'da 23 Nisan Coşkusu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 3 gün sürecek şenlik ve bale festivali ile kutlayacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı Muratpaşa Belediyesi, 22-23-24 Nisan olmak üzere 3 gün sürecek etkinliklerle kutlayacak. Muratpaşa Belediyesi'nin 23 Nisan kutlamaları, 22 Nisan Cumartesi günü Ermenek Mahallesi Eğitim ve Bilgi Merkezi'nde başlayacak. 'Bekle beni bulut' sloganıyla saat 11.00'de başlayacak etkinlikte çocuklar mavi gökyüzüne uçurtmalarını salacak. Ardından Gebizli Mahallesi'nde bulunan Kadın Emeği Eğitim Merkezi bahçesinde, saat 14.00'de başlayacak kutlamalarda ise yarışmalar, çocuk oyunları ve animasyon gösterileri olacak.

11 bale okulu
Aynı günün akşamında ise Antalya'da bir ilk gerçekleştirilecek ve Antalya Çocuk ve Genç Bale Festivali, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Saat 18.00'de başlayacak festivalde İstanbul, İzmir ve Antalya'dan 11 bale okulunun balet ve balerinleri 5'er dakikalık performanslar sergileyecek.

Teneffüs Park
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise Muratpaşa'da kutlamalar Kent Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunma ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı ve Andımız'ın okunmasıyla başlayacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bayram gününde görevini devredecek. Bayram kutlamaları Teneffüs Park'ta devam edecek. 23 Nisan için baştan sona süslenecek Teneffüs Park'ta kutlamalar saat 19.00'a kadar devam edecek.

Çocuk orkestrasından 23 Nisan konseri
Muratpaşa'da 23 Nisan kutlamaları pazar günü Muratpaşa Belediyesi Çocuk Orkestrası ve Uğur Okulları'nın vereceği konserle sona erecek. Konser saat 20.00'de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenecek.

24 Nisan'da Engelsiz Kafe'de
24 Nisan Pazartesi günü saat 13.30'da ise Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (ANTÇEV) gönüllü öğrenciyle yer alacağı kutlamalar, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ve Belediye Kreş Müdürlüğü tarafından düzenlenecek. Engelsiz Kafe'de düzenlenecek olan ve 21 Nisan Cuma günü yapılması planlanan program, çocukların olası olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için 24 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Düzenlenecek kutlama programında, Muratpaşa Belediyesi Merkez Şube Kreşi'nin 6 yaş öğrencileri dans edecek, Engelsiz Kafe'nin özel öğrencileri Atatürk konulu müzikal bir gösteri sunacak. Engelsiz Kafe Ritim Grubu'nun da sahne alacağı kutlamalar animasyon gösterileriyle sona erecek.
(SÇ-SÇ-Y)

21.04.2017 15:53:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bodrum-Anamur arasında denizde fırtına uyarısı
YEREL

BODRUM-ANAMUR ARASINDA DENİZDE FIRTINA UYARISI

&quot;Türk Yıldızları&quot;nın provası ilgi çekti
YEREL

"TÜRK YILDIZLARI"NIN PROVASI İLGİ ÇEKTİ
Polisin elinden kaçan zanlı, havaya ateş açılarak yakalandı
YEREL

POLİSİN ELİNDEN KAÇAN ZANLI, HAVAYA ATEŞ AÇILARAK YAKALANDI
Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu sergisi açıldı
YEREL

ULUSLARARASI GAZİPAŞA SANAT SEMPOZYUMU SERGİSİ AÇILDI
Finike'de 23 Nisan kutlamaları
YEREL

FİNİKE'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI
Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'ya Şehir Hastanesi müjdesi
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ANTALYA'YA ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Futbol Saha Komiserleri Derneğinin eğitim toplantısı
YEREL

FUTBOL SAHA KOMİSERLERİ DERNEĞİNİN EĞİTİM TOPLANTISI
Konyaaltı'nda 23 Nisan Şenlikleri başlıyor
YEREL

KONYAALTI'NDA 23 NİSAN ŞENLİKLERİ BAŞLIYOR
Türk yıldızları Antalya'da
YEREL

TÜRK YILDIZLARI ANTALYA'DA
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AVCI:
Rus turistlere &quot;su takı&quot; ile karşılama
YEREL

RUS TURİSTLERE "SU TAKI" İLE KARŞILAMA
Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı
YEREL

AFRİKA-TÜRKİYE DENEYİM PAYLAŞIMI YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AVCI:
Başkan Genç, koltuğu 6 yaşındaki Uygar'a bıraktı
YEREL

BAŞKAN GENÇ, KOLTUĞU 6 YAŞINDAKİ UYGAR'A BIRAKTI
Alanya Oba Mahallesi'nin kanalizasyon sorunu çözülüyor
YEREL

ALANYA OBA MAHALLESİ'NİN KANALİZASYON SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine 'Sosyal Kart'
YEREL

KUMLUCA'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 'SOSYAL KART'
Personel tiyatrosu büyüledi
YEREL

PERSONEL TİYATROSU BÜYÜLEDİ
Antalya Büyükşehir 23 Nisan'ı dolu dolu kutluyor
YEREL

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR 23 NİSAN'I DOLU DOLU KUTLUYOR
Başkan Uysal, &quot;Makamın keyfini çıkarmaya gelmedik&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL, "MAKAMIN KEYFİNİ ÇIKARMAYA GELMEDİK"
&quot;Sosyal medya fenomenleri&quot; Antalya'da buluştu
YEREL

"SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ" ANTALYA'DA BULUŞTU
&quot;Saraydan Kız Kaçırma&quot; Operası
YEREL

"SARAYDAN KIZ KAÇIRMA" OPERASI

Dolandırıcılık zanlıları yol uygulamasında yakalandı
YEREL

DOLANDIRICILIK ZANLILARI YOL UYGULAMASINDA YAKALANDI

Minik güreşçiler mindere çıktı
YEREL

MİNİK GÜREŞÇİLER MİNDERE ÇIKTI
&quot;Turkish Airlines Challenge&quot; golf turnuvası
YEREL

"TURKİSH AİRLİNES CHALLENGE" GOLF TURNUVASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı