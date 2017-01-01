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Muratpaşa'da 23 Nisan Coşkusu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 3 gün sürecek şenlik ve bale festivali ile kutlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı Muratpaşa Belediyesi, 22-23-24 Nisan olmak üzere 3 gün sürecek etkinliklerle kutlayacak. Muratpaşa Belediyesi'nin 23 Nisan kutlamaları, 22 Nisan Cumartesi günü Ermenek Mahallesi Eğitim ve Bilgi Merkezi'nde başlayacak. 'Bekle beni bulut' sloganıyla saat 11.00'de başlayacak etkinlikte çocuklar mavi gökyüzüne uçurtmalarını salacak. Ardından Gebizli Mahallesi'nde bulunan Kadın Emeği Eğitim Merkezi bahçesinde, saat 14.00'de başlayacak kutlamalarda ise yarışmalar, çocuk oyunları ve animasyon gösterileri olacak.



11 bale okulu

Aynı günün akşamında ise Antalya'da bir ilk gerçekleştirilecek ve Antalya Çocuk ve Genç Bale Festivali, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Saat 18.00'de başlayacak festivalde İstanbul, İzmir ve Antalya'dan 11 bale okulunun balet ve balerinleri 5'er dakikalık performanslar sergileyecek.



Teneffüs Park

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise Muratpaşa'da kutlamalar Kent Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunma ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı ve Andımız'ın okunmasıyla başlayacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bayram gününde görevini devredecek. Bayram kutlamaları Teneffüs Park'ta devam edecek. 23 Nisan için baştan sona süslenecek Teneffüs Park'ta kutlamalar saat 19.00'a kadar devam edecek.



Çocuk orkestrasından 23 Nisan konseri

Muratpaşa'da 23 Nisan kutlamaları pazar günü Muratpaşa Belediyesi Çocuk Orkestrası ve Uğur Okulları'nın vereceği konserle sona erecek. Konser saat 20.00'de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenecek.



24 Nisan'da Engelsiz Kafe'de

24 Nisan Pazartesi günü saat 13.30'da ise Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (ANTÇEV) gönüllü öğrenciyle yer alacağı kutlamalar, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ve Belediye Kreş Müdürlüğü tarafından düzenlenecek. Engelsiz Kafe'de düzenlenecek olan ve 21 Nisan Cuma günü yapılması planlanan program, çocukların olası olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için 24 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Düzenlenecek kutlama programında, Muratpaşa Belediyesi Merkez Şube Kreşi'nin 6 yaş öğrencileri dans edecek, Engelsiz Kafe'nin özel öğrencileri Atatürk konulu müzikal bir gösteri sunacak. Engelsiz Kafe Ritim Grubu'nun da sahne alacağı kutlamalar animasyon gösterileriyle sona erecek.

(SÇ-SÇ-Y)



21.04.2017 15:53:09 TSI

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