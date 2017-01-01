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Eskioğlu, 23 Nisan'ı kutladı

21 Nisan 2017 Cuma, 15:45
Eskioğlu, 23 Nisan'ı kutladı
Eskioğlu, 23 Nisan'ı kutladı

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Kaymakamı Eskioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.
Eskioğlu , 23 Nisan'ın, Türk milletinin yok olmadığını, bölünmeye karşı bütün imkanlarını seferber ederek dünyaya varlığını kanıtladığı gün olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.
Bir millet ve devlet olarak yeniden tarih sahnesine çıkma yolunda önemli kararlar alan, en önemlisi de millet egemenliğini esas alarak kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün 97 yaşına girdiğini anımsatan Kalkan, mesajında şunlara yer verdi:
" 23 Nisan bir yönüyle ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini oluştururken öte taraftan da çocuklar için bayram olarak kutlanmaktadır.
İstiklal Harbi esnasında aziz milletimiz bir büyük seferberlik gerçekleştirmiş, birlik ve beraberlik içinde mücadele vererek zafere ulaşıp, Cumhuriyetimizi ilan etmiştir.
23 Nisan 1920'de, "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurulan Meclisimiz, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızı tüm dünyaya ilan etmiştir.
23 Nisan 1920 ruhunu, barış, kardeşlik ve beraberlikle yoğrulan mücadele azmini çocuklarımız, gençlerimiz çağın gerektirdiği bilgiyle buluşturacak, beklediğimiz büyük Türkiye'yi inşa edecektir.
Biz çocuklarımıza güveniyoruz, gençlerimizden beklentilerimiz çok büyük. İnanıyorum ki onlar da, kendilerine sunulan imkânları iyi değerlendirecek, tarihlerinden aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır.
Bu duygularla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ilk gazi meclisimizdeki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum.
Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.
(EY-SÖ-Y)

21.04.2017 15:54:01 TSI
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