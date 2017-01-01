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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Expo Katar'dan Başkan Sekmen'e "En İyi Kent Vizyonu" ödülü

21 Nisan 2017 Cuma, 15:45
Expo Katar'dan Başkan Sekmen'e "En İyi Kent Vizyonu" ödülü
Expo Katar'dan Başkan Sekmen'e "En İyi Kent Vizyonu" ödülü

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Katar'da düzenlenen 'Expo Turkey By Qatar Fuarı'nda, "En İyi Kent Vizyonu" ödülüne layık görüldü.
Katar ile Türkiye'yi bölgedeki ekonomi merkezi haline dönüştürmeyi ve ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedefleyen Expo Turkey By Qatar Fuarı'nda Erzurum'un rüzgârı esti. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin ve diğer yetkililerin bulunduğu Erzurum heyeti, Katar'da önemli görüşmeler yaptı. Fuara şehrin önemli projeleriyle katılan Erzurumlu yöneticiler, Katarlı ve Arap işadamlarına kentin yatırım, turizm ve işbirliği projelerini anlattı. Program süresince Vali Azizoğlu ve Başkan Sekmen, Katar'ın üst düzey Bakanlık yetkilileriyle fikir alışverişinde bulundu, şehrin yatırım açısından önemli bir cazibe merkezi olduğunu ifade etti. Katar-Türkiye İş Adamları Zirvesi Ödül Töreni'nde konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum'un Türkiye'nin her alanda gelişen ve değişen önemli kentlerinden biri olduğunu ifade etti. Başkan Sekmen de, "Erzurum için aldığımız her bir ödül bizim çalışma azmimize şevk ve heyecan katıyor. Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum" dedi. Bu arada fuar süresince Erzurum standı yoğun ilgi gördü. Erzurum standını ziyaret eden Sultan Abdülhamid'in Han'ın torunu Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Başkan Mehmet Sekmen ile görüştü. Tarih kokan sohbette Başkan Sekmen, Cihan Padişahı Abdülhamid Han'ın da büyük bir önem verdiği Erzurum ile ilgili yapılan projeleri Şehzade Osmanoğlu'na anlattı.
(ERZ-AA-Y)

21.04.2017 15:54:30 TSI
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