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İpekyolu Belediyesinden 23 Nisan etkinliği



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, çocukların neşeli bir bayram geçirmesi için '23 Nisan Şenlikleri' adı altında çeşitli etkinlikler düzenledi.

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün talimatları ile Yaşar Kemal Parkında ve farklı okulların bahçesine hafta boyunca misafir olacak şişme oyun ve spor parkları, çocuk korosu konseri ile dolu dolu bir 23 Nisan haftası düzenleneceği belirtildi. İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, "Her gün bin 500 ilkokul öğrencisi ve vatandaşların katılımı ile 22-23-24-25 Nisan tarihlerinde Yaşar Kemal Parkında özel programlar, gösteriler, oyunlar, dostluğun yanında tatlı bir rekabeti de yanında getiren yarışmalar ile 23 Nisan Şenlikleri düzenlenecek. 23 Nisan Pazar günü saat 12.30'da İskele Yaşar Kemal Parkında şenlik alanı içerisinde özel olarak kurulup açılışı yapılacak olan şişme oyun ve spor parkları, animasyonlar, palyaçolar, konser, karaoke, dilek feneri, uçurtma şenliği, sürpriz hediyeler ve yarışmaların yanında birçok etkinlik ile çocukların dolu dolu eğlenecekleri bir 23 Nisan geçirmeleri sağlanacak. İpekyolu Belediyesi, toplamda 10 bin 500 öğrenciyi merkez ve ilçelerdeki okulları şişme oyun ve spor parkları ile buluşturacak. Hafta içerisinde farklı okulların bahçesine misafir olan şişme oyun parkı, çocuklara büyük mutluluk yaşatacak. 26 Nisan Çarşamba günü Erçek Çok Program Lisesinde, 27 Nisan Perşembe günü Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 28 Nisan Cuma günü Şehit Koray İlkokulunda şişme oyun ve spor parkları kurulacak. Özellikle yoğun ders programı arasında soluğu oyun parkında alacak olan öğrenciler, keyifli dakikalar yaşayacak. 23 Nisan Şenlikleri kapsamında düzenlenecek etkinliklerden biri olan 'Çocuk Korosu Konseri' ise 23 Nisan Pazar günü 13.30'da Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda miniklere keyifli dakikalar yaşatacak. Söz konusu koroda, ilköğretim okullarında okuyan toplamda 48 çocuk yer alıyor" denildi.

(MSA-Y)



21.04.2017 15:54:41 TSI

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