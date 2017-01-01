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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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ARÜ'lü akademisyen Türkiye tıp tarihine geçti

21 Nisan 2017 Cuma, 15:47
ARÜ'lü akademisyen Türkiye tıp tarihine geçti
ARÜ'lü akademisyen Türkiye tıp tarihine geçti

(Fotoğraflı)

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan'ın, kalp ameliyatları sonrasında oluşan pıhtıların temizlenmesi ile ilgili geliştirdiği yöntem, 2017 yılı Mart ayında yayınlanan "ACC/AHA Kapak Hastalıkları Kılavuzu"nda yer aldı.
Dünya çapında 'Tıp Anayasası' olarak kabul edilen bu kılavuzda "class 1" olarak yer alan yöntem ile hastalarda ölüm riski neredeyse ortadan kalkmış oldu. Prof. Dr. Özkan tarafından geliştirilen bu yöntem Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen dünyanın en büyük tıp kongresinde tüm dünyaya duyuruldu.
Prof. Dr. Özkan, "Uzun yıllardır yaptığımız çalışmalar sonucunda, tıp anayasası olarak kabul gören bu kılavuzda yer almak ülkemiz ve üniversitemiz için gurur vericidir." dedi.
Konuşmasının devamında Prof. Dr. Özkan, kalp ameliyatı olan hastalarda kalp üzerinde pıhtıların oluştuğunu ve bu pıhtıların üç farklı yöntem ile temizlendiğini belirtti. Eski yöntemleri ile hastalarda ölüm ya da felç geçirme risklerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan yeni yöntem ile bu risklerin ortadan kalktığına vurgu yaptı. Ayrıca Prof. Dr. Özkan, ilk defa bir Türk tarafından geliştirilen bir yöntemin bu kılavuzda yer aldığını ifade etti.
(OY-AT-Y)

21.04.2017 15:55:41 TSI
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