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Konyaaltı'nda 23 Nisan Şenlikleri başlıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 23 Nisan Şenlikleri, pazar günü Konyaaltı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Konyaaltı'nda coşkuyla kutlanacak. Konyaaltı Belediyesi Çocuk Korosu'nun konseriyle başlayacak etkinlikler, 23 Nisan Pazar günü Konyaaltı Kent Meydanı'nda bir birinden renkli gösterilerle devam edecek.

Bölgede eğitim veren 20 anaokulu ve kreşin katılacağı Konyaaltı Belediyesi 23 Nisan Şenlikleri'nde, kum boyama, taş boyama, resim boyama, tuval boyama, kitap boyama, magnet boyama, ebru, seramik, dikkat geliştirme gibi 40 farklı atölyede çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Atölye etkinlikleri dışında sokak oyunları, akıl oyunları, hacıvat-karagöz oyunu, minyon oyunları, kukla oyunu gibi sahne gösterileri de yer alacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Konyaaltı Kent Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacaklarını söyledi. Çocukların bölgede eğitim veren okulların bir birinden renkli gösterileriyle gönüllerince eğleneceklerini ifade eden Muhittin Böcek, 23 Nisan Şenliklerine tüm Antalyalıları davet ettiğini bildirdi.

(SÇ-SÇ-Y)



21.04.2017 15:56:39 TSI

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