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Muharip Gaziler Derneği'nden ziyaret



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ramazan Çakal, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ve Alaplı Şube Başkanı Muammer Özdemir ile birlikte Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret ettiler.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ramazan Çakal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i yaptığı hizmetlerden dolayı kutlayarak, başarılı çalışmalarının devamını diledi. Şube Başkanı Ramazan Çakal, Başkan Tekin'e Derneğin flamasını da hediye etti. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanları ve yöneticilerine teşekkür etti.

(EY-OA-Y)



21.04.2017 15:56:56 TSI

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