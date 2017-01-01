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Muş'ta dilenci operasyonu

21 Nisan 2017 Cuma, 15:49
Muş'ta dilenci operasyonu
Muş'ta dilenci operasyonu

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Zabıta ekipleri; cami önleri, kavşak ve yaya kaldırımlarında vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanları yakalayıp, il dışına gönderiyor. Havaların ısınması ile birlikte kent merkezindeki dilenci sayısının artış göstermesi, Muş Belediyesi Zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler; cami önleri, kavşak ve yaya kaldırımlarında vatandaşları rahatsız ederek dilencilik yapanları yakalayıp, Zabıta Müdürlüğüne götürdü. Kent dışından geldikleri belirlenen dilenciler, ekiplerce il dışına gönderildi.
Operasyonda yakalanan dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince yasal işlem ve cezai işlem uygulanarak üzerlerinde tespit edilen paralara da el konuldu. Muş Belediyesi, vatandaşları rahatsız ederek dilenciliği bir meslek haline getirmiş kişiler ile ilgili belediyenin ALO 153 numaralı hattına bildirilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, vatandaşları rahatsız ederek cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekiplerimiz ana ve ara caddelerin yanı sıra ibadethanelerin önünde dilenenleri toplayarak gerekli işlemleri yapıyor. Bu kapsamda yakalanan yerli dilencilere cezai işlem uygulandıktan sonra il dışına gönderiliyor. Yabancı dilenciler de gerekli işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim ediliyor. Vatandaşlarımızın, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanları belediyemizin ALO 153 numaralı istek ve şikayet hattına bildirmelerini rica ediyoruz. Bizlere ulaştırılan ihbarlarla ilgili gerekli işlemler anında yapılıyor. Ekiplerimiz, halkımızın rahatı ve huzuru için bu tür çalışmalarını sürdürmeye devam edecek" denildi.
(NA-MSA-Y)

21.04.2017 15:58:03 TSI
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