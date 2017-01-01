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Küçük Başkan'dan Erzurum için önemli projeler



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkanlık makamını Azranur Laloğlu'na devretti.

Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu 4. Sınıf Öğrencisi Laloğlu, temsili devir teslim töreninde Başkan Vekili Tavlaşoğlu'ndan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Vekili Tavlaşoğlu Başkan Laloğlu'na yeni görevinde başarılar diledi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Azranur Laloğlu, şehre yaptığı hizmetlerden ötürü Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür ederek, "Erzurum için yaptığı çalışmalardan ötürü Başkanımız Mehmet Sekmen'e ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Laloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bugünde tüm Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Palandöken Kayak Merkezi'ne yapılan önemli yatırımlar, Erzurum'un tarihi ve kültürel görünümünü ortaya çıkaran kentsel dönüşüm projeleri ve Erzurumlu çocukların kayakla tanıştırılmasından ötürü Başkanımız Mehmet Sekmen'e kentteki tüm çocuklar adına da teşekkür ediyorum" diye konuştu. Hayata geçireceği projeler hakkında bilgi veren Laloğlu, kış mevsiminde esnaf için kapalı pazar alanlarının oluşturulması, oyun alanlarının kurulması, çöp kutularının yanına geri dönüşüm kutularının yapılması, hatıra ormanlarının artırılması gibi önemli tespitlerde bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen temsili devir teslim töreni, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.

(ERZ-AA-Y)



21.04.2017 16:00:10 TSI

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