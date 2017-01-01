21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayseri'den Cerablus'a İyilik Köprüsü

21 Nisan 2017 Cuma, 15:53
Kayseri'den Cerablus'a İyilik Köprüsü
Kayseri'den Cerablus'a İyilik Köprüsü

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İlim Hikmet Vakfı ve İyilikder öncülüğünde, terörden arındırılan ve yeniden imar edilmeye çalışılan, Suriye Cerablus yararına düzenlenen geceye çok sayıda davetli katıldı.
Cerablus'ta yaşayan Suriyelilere eğitim ve gıda yardımına destek sağlamak maksadıyla özellikle hanımların katkılarıyla düzenlenen gecenin açılış konuşmasını İlim Hikmet Vakfı Başkanı Osman Gerçek yaptı.
Gerçek, konuşmasında, güzel ahlak, adalet ve en yakınımızdakinden başlayarak yardımlaşmanın, Müslümanların en önde gelen vasıflarından olduğunu belirterek şunları söyledi: ' Yaklaşık 6 yıldır, 100 sene öncesine kadar bize ait olan hemen yanı başımızdaki Suriye topraklarında yaşanan acı ve drama, duyarsız kalmayan iyilik elçisi yardımsever insanımız, kendi ülkesindeki 4 milyona yakın muhacire kucak açmıştır. Şehrimizde bulunan yaklaşık 80 bin civarındaki Suriyeli Muhacirin, barınma, gıda ve eşya konusundaki ihtiyaçları Kayserili hayırseverler tarafından karşılanmaya çalışılmaktadır. Biz de İlim Hikmet Vakfı olarak gücümüz nispetince bu çabaya destek olmaya çalışmaktayız. Bombalayan, yakan, yıkan taş üstünde taş koymayan zalimlere inat, Türk halkı Suriyeli mazlumların yanında olmuş ve her türlü insani yardım konusunda onlara destek olmaya devam edecektir.'
Programa konuk olarak katılan Anadolu Kadınlar Derneği Başkanı Rabiya Aldemir de konuşmasında, bölgede yaşayan kadınların ve çocukların çekmiş oldukları zorlukları anlattı. Türkiyeli kadınlar olarak ayrıştırmanın ve ötekileştirmenin ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini belirten Aldemir, Suriyeli ötekileştirilen kadınların derdini çok iyi bildiklerini, acılarını hissettiklerini ve onlara kucak açtıklarını söyledi.
Ayrıca düzenlenen gecede savaşın en başından beri İyilikder olarak Suriyelilerin yanında olan İyilikder Gaziantep Şubesi Suriye Yardım sorumlusu Mahmut Kaçmazer de bir konuşma yaptı. Kaçmazer konuşmasında, Suriye'de yaşanan katliama tüm dünyanın sessiz kalmasının utanç verici olduğunu vurgulayarak, 'yüzyıllardan beri, hak, hakkaniyet, adalet ve eşitlik adı altında kendi kurdukları dünyanın bu düzeni maalesef bugün iflas etmiş durumdadır, insan hakları evrensel beyannamesinin bir hikaye olduğunu, yalnız kendilerine çalıştığını, onlar için inanan Müslümanların hiçbir değerinin olmadığını bir kez daha isbatlamış oldular, küresel dünya hızla insanlığını kaybetmekte ve insanlığını tüketmektedir' şeklinde konuştu.
(AÖ-Y)

21.04.2017 16:02:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Büyüksimitci '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKSİMİTCİ '23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'NI KUTLADI
Erciyes Kış Turizm Merkezinin ekonomiye katkılarına dair konferans düzenlendi
YEREL

ERCİYES KIŞ TURİZM MERKEZİNİN EKONOMİYE KATKILARINA DAİR KONFERANS DÜZENLENDİ
Germir İlkokulu restore edildi
YEREL

GERMİR İLKOKULU RESTORE EDİLDİ
Final Okulları'ndan anlamlı etkinlik
YEREL

FİNAL OKULLARI'NDAN ANLAMLI ETKİNLİK
3. Sınıf Öğrencisi Tosun, Müdür Elmalı'nın koltuğuna oturdu
YEREL

3. SINIF ÖĞRENCİSİ TOSUN, MÜDÜR ELMALI'NIN KOLTUĞUNA OTURDU
KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ten 23 Nisan Mesajı
YEREL

KESOB BAŞKANI AHMET ÖVÜÇ'TEN 23 NİSAN MESAJI
Talas Belediyesi'ne 7 milyonluk iş makinesi
YEREL

TALAS BELEDİYESİ'NE 7 MİLYONLUK İŞ MAKİNESİ
Forum Kayseri'de hediye yağmuru başlıyor!
YEREL

FORUM KAYSERİ'DE HEDİYE YAĞMURU BAŞLIYOR!
Vali Süleyman Kamçı, &quot;23 Nisan 1920 Türk Milletinin İstiklal ve İstikbal Mücadelesi İçin Kıyama Kalktığı Kutlu Bir Tarihtir&quot;
YEREL

VALİ SÜLEYMAN KAMÇI, "23 NİSAN 1920 TÜRK MİLLETİNİN İSTİKLAL VE İSTİKBAL MÜCADELESİ İÇİN KIYAMA KALKTIĞI KUTLU BİR TARİHTİR"
Başkan Hiçyılmaz:
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ:
Büyükşehire bağlı birimler 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz
YEREL

BÜYÜKŞEHİRE BAĞLI BİRİMLER 23 NİSAN'DA ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ
Macaristan Büyükelçisi Başkan Büyüksimitci'yi KAYSO'da ziyaret etti
YEREL

MACARİSTAN BÜYÜKELÇİSİ BAŞKAN BÜYÜKSİMİTCİ'Yİ KAYSO'DA ZİYARET ETTİ
Çocuk Hastanesi çocukların bayramını unutmadı
YEREL

ÇOCUK HASTANESİ ÇOCUKLARIN BAYRAMINI UNUTMADI
Çocuk Hastanesi çocukların bayramını unutmadı
YEREL

ÇOCUK HASTANESİ ÇOCUKLARIN BAYRAMINI UNUTMADI
İpek Yolu Rüyası Ekibi Büyükşehir'de
YEREL

İPEK YOLU RÜYASI EKİBİ BÜYÜKŞEHİR'DE
Yahyalı'da mahalle yollarındaki düzenlemeler devam ediyor
YEREL

YAHYALI'DA MAHALLE YOLLARINDAKİ DÜZENLEMELER DEVAM EDİYOR
Kayseri Ticaret Odası üyeleri için DMO Tedarik Sistemi semineri düzenlendi
YEREL

KAYSERİ TİCARET ODASI ÜYELERİ İÇİN DMO TEDARİK SİSTEMİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Türk Konseyi'nden, İpek Yolu turizmini canlandırma çalışmaları
YEREL

TÜRK KONSEYİ'NDEN, İPEK YOLU TURİZMİNİ CANLANDIRMA ÇALIŞMALARI
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:
YEREL

KAYSERİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAHİR NURSAÇAN:
AGÜ'de &quot;Eğitim İçin Hayal Et&quot; Konulu Konferans
YEREL

AGÜ'DE "EĞİTİM İÇİN HAYAL ET" KONULU KONFERANS
Alman Türk İşverenler Derneği'nden KTO'ya ziyaret
YEREL

ALMAN TÜRK İŞVERENLER DERNEĞİ'NDEN KTO'YA ZİYARET
İlkokul öğrencilerine 'Kocasinan Çocuk' Dergisi hediye edildi
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE 'KOCASİNAN ÇOCUK' DERGİSİ HEDİYE EDİLDİ
Üzerine asansör düşen işçi yaralandı
YEREL

ÜZERİNE ASANSÖR DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
Kayseri'de tüfek ödüllü trap yarışması
YEREL

KAYSERİ'DE TÜFEK ÖDÜLLÜ TRAP YARIŞMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı