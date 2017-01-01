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Kayseri'den Cerablus'a İyilik Köprüsü



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri İlim Hikmet Vakfı ve İyilikder öncülüğünde, terörden arındırılan ve yeniden imar edilmeye çalışılan, Suriye Cerablus yararına düzenlenen geceye çok sayıda davetli katıldı.

Cerablus'ta yaşayan Suriyelilere eğitim ve gıda yardımına destek sağlamak maksadıyla özellikle hanımların katkılarıyla düzenlenen gecenin açılış konuşmasını İlim Hikmet Vakfı Başkanı Osman Gerçek yaptı.

Gerçek, konuşmasında, güzel ahlak, adalet ve en yakınımızdakinden başlayarak yardımlaşmanın, Müslümanların en önde gelen vasıflarından olduğunu belirterek şunları söyledi: ' Yaklaşık 6 yıldır, 100 sene öncesine kadar bize ait olan hemen yanı başımızdaki Suriye topraklarında yaşanan acı ve drama, duyarsız kalmayan iyilik elçisi yardımsever insanımız, kendi ülkesindeki 4 milyona yakın muhacire kucak açmıştır. Şehrimizde bulunan yaklaşık 80 bin civarındaki Suriyeli Muhacirin, barınma, gıda ve eşya konusundaki ihtiyaçları Kayserili hayırseverler tarafından karşılanmaya çalışılmaktadır. Biz de İlim Hikmet Vakfı olarak gücümüz nispetince bu çabaya destek olmaya çalışmaktayız. Bombalayan, yakan, yıkan taş üstünde taş koymayan zalimlere inat, Türk halkı Suriyeli mazlumların yanında olmuş ve her türlü insani yardım konusunda onlara destek olmaya devam edecektir.'

Programa konuk olarak katılan Anadolu Kadınlar Derneği Başkanı Rabiya Aldemir de konuşmasında, bölgede yaşayan kadınların ve çocukların çekmiş oldukları zorlukları anlattı. Türkiyeli kadınlar olarak ayrıştırmanın ve ötekileştirmenin ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini belirten Aldemir, Suriyeli ötekileştirilen kadınların derdini çok iyi bildiklerini, acılarını hissettiklerini ve onlara kucak açtıklarını söyledi.

Ayrıca düzenlenen gecede savaşın en başından beri İyilikder olarak Suriyelilerin yanında olan İyilikder Gaziantep Şubesi Suriye Yardım sorumlusu Mahmut Kaçmazer de bir konuşma yaptı. Kaçmazer konuşmasında, Suriye'de yaşanan katliama tüm dünyanın sessiz kalmasının utanç verici olduğunu vurgulayarak, 'yüzyıllardan beri, hak, hakkaniyet, adalet ve eşitlik adı altında kendi kurdukları dünyanın bu düzeni maalesef bugün iflas etmiş durumdadır, insan hakları evrensel beyannamesinin bir hikaye olduğunu, yalnız kendilerine çalıştığını, onlar için inanan Müslümanların hiçbir değerinin olmadığını bir kez daha isbatlamış oldular, küresel dünya hızla insanlığını kaybetmekte ve insanlığını tüketmektedir' şeklinde konuştu.

(AÖ-Y)



21.04.2017 16:02:12 TSI

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