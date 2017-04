YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Benim Festivalim' ilk gününde izleyenleri büyüledi

KOCAELİ (İHA) - 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali, "Benim Festivalim" ilk günündeki etkinlikleriyle çocuklar ve ailelerinden tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali açılışın ilk dakikalarından itibaren oldukça renkli geçmeye başladı. Festivalin birinci gününde sabah saatlerinde performans sahnesinde gerçekleştirilen gösteriler izleyenler tarafından tam not alırken festivale katılan çocukları da oldukça eğlendirdi. Ali Acabas Kukla Show ile başlayan performans sahnesindeki gösterilere çocuklar, kuklaların neşeli gösterisine oynayarak eşlik etti. Yöresel kıyafetleri ile horon oynayan kuklalara büyük bir hayranlıkla takip eden çocuklar kuklalara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Kukla Şov'dan sonra sahne alan Gebze Eğitim Vakfı İlkokulu öğrencileri 90 kişilik ekiple sahneledikleri oyunlar izleyenleri oldukça eğlendirdi. "Kendi müziğini kendin yap" projesi ile kendi müziklerini sahneleyen çocuklar ortaya koydukları performansla büyük beğeni topladı. Karadeniz yöresinden İç Anadolu yöresine kadar birçok bölgenin yöresel halk oyunlarını başarılı bir şekilde sahneleyen Gebze Eğitim Vakfı İlkokulu öğrencileri sahne performansları ile takdir topladı. Performans sahnesinde yaklaşık bir saat boyunca sahne alan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya eğlenerek gösterilerini sonlandırdı.

Spor saati programında festivale katılan çocuklarla birlikte spor yapan KO-MEK usta öğreticileri daha sonra çeşitli yarışmalar düzenleyerek festivale renk kattı. Hayatın her alanında yediden 70'e her kesime ulaşan KO-MEK festivalde gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle çocukları hem eğlendirdi hem de unutamayacakları bir gün yaşattı.

21.04.2017 16:02:53 TSI

