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Şarampole kayan tır, yolu ulaşıma kapattı



(Fotoğraflı)



Mehmet Salman

Kastamonu (İHA)  Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahil bölgesinde çalışma yapan bir firmaya ait iş makinesini taşıyan tır, şarampole kayması sonucu yolu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Cide-Doğanyurt karayolunda geçtiğimiz günlerde şiddetli yağışlar sonrasında meydana gelen heyelanlı bölgelerde çalışma yapan özel bir firmaya ait tır, dorsesinde taşıdığı iş makinesini başka bir çalışma alanına götürürken Cide'ye bağlı Çamaltı Köyünde virajı alamayarak şarampole devrildi. Üzerindeki iş makinesinin de dorseden kurtularak yola yatmasıyla Cide-Doğanyurt karayolu yaklaşık 2 saat boyunca ulaşıma kapandı. Onlarca aracın mahsur kaldığı kaza sonrası yine aynı firmaya ait başka iş makinesinin müdahalesiyle yol, uzun uğraşlar sonunda tekrar ulaşıma açılabildi.

Yaşanan kaza sonrası herhangi bir yaralanma olmazken, olay yerinde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, kazaya geç müdahale yapılmasına tepki gösterdiler.

(Vİ-RFK-Y)



21.04.2017 16:03:26 TSI

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