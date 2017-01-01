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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim ziyafeti

21 Nisan 2017 Cuma, 15:56
Cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim ziyafeti
Cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim ziyafeti

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından Cuma Namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim ve Hatim duası okutuldu.
Tarihi Kasımpaşa Camii'nde okutulan Kur'an-ı Kerim ve Hatim duasında cami ve avlusu dolup taşarken okutulan Kur'an-ı Kerim camide bulunan cemaati mest etti. Hatim programına Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ve camii cemaati katıldı. Kılınan Cuma namazının ardından cami çıkışında Bozüyük Belediyesi tarafından pilav ve ayran ikramında bulunulurken aynı zamanda Kırk Ayette Hz. Peygamber kitapçığı dağıtıldı. Camii çıkışında Başkan Bakıcı, cemaat ile görüşerek bir süre sohbet etti.
(FSİ-MET-Y)

21.04.2017 16:04:21 TSI
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