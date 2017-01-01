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Başkan Keleş'ten 23 Nisan mesajı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi. "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. Yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapılarının ilk açtığı gün olması sebebiyle 23 Nisan'ı Dünya çocuklarına armağan etmiştir. Bu Bayram Türkiye Cumhuriyetinin Çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Bu vesileyle geleceğin Düzce'sini ve Türkiye'sini emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum."

(AY)



21.04.2017 16:04:41 TSI

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