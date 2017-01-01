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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'ya Şehir Hastanesi müjdesi

21 Nisan 2017 Cuma, 15:57
Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'ya Şehir Hastanesi müjdesi

ANTALYA (İHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez'de yapılacak olan Antalya Şehir Hastanesi için prosedürlerin tamamlandığını bildirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez'in Göçerler Mahallesi'nde 375 dekarlık arazi üzerine yapılması planlanan Antalya Şehir Hastanesi'nin Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylanarak Yüksek Planlama Kurulu'na gönderildiğini müjdeledi.

Şehir Hastanesi
Yüksek Planlama Kurulu onayının ardından Sağlık Bakanlığına gönderilen Antalya Şehir Hastanesi kamu ve özel sektör işbirliğinde ihale usulü yapılacak. Bin 500 yataklı olarak planlanan ve bünyesinde Genel Hastane, Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini barındıran şehir hastanesinin, ihale ardından inşaatına başlanması hedefleniyor.
(SÇ-SÇ-Y)

21.04.2017 16:04:43 TSI
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