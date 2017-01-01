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Osmangazi tarihî dokuyu koruyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, her mahallesinde barındırdığı tarihî yapılara sahip çıkıyor.

Osmangazi Belediyesi Tarihi Çevre Koruma biriminin yürüttüğü çalışmalara devam ediliyor. Hisar Arkeopark'ta kamulaştırmada sona yaklaşılırken, yıkımların tamamlanmasıyla birlikte Bursa Müze Müdürlüğü denetiminde kazı çalışmalarına geçilecek. Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesi'nin hayata geçirileceği bölgenin eski Bursa evlerinin bulunduğu bir alan olduğunu söyleyen Başkan Dündar, "Osmangazi'de yapılacak her alan ve binalar, bir planlama ile şehrin tarihî dokusuna, uygun bir çalışmayla gerçekleştireceğiz. Böylece, hem kötü görüntüleri ortadan kaldırmış olacağız. Hem de, mimarisi ve özgün yapısıyla yaşayan tarihi bir Bursa'yı ortaya çıkartmış olacağız" diye konuştu.

Başkan Mustafa Dündar, "Rölövesi 2008 yılında hazırlanan Fidan Han'ın, rölöve güncelleme, restitüsyon ve restorasyon projeleri çalışmaları başlatıldı. Projeler, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayı almasının ardından restorasyon uygulaması yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü'ne gönderilecek" dedi.Restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile Fidan Han'ın yepyeni bir imaja sahip olacağını aktaran Başkan Dündar, başta Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi olmak üzere, kentin ticaret ve turizm fonksiyonlarının da canlanacağını söyledi.

Şehreküstü Meydanı ve Zafer Plaza Alışveriş merkezine kadar olan Şehreküstü Mahallesi'nde, zemin kaplama ve cephe sağlıklaştırma projesinin de bilgisinipaylaşan Başkan Dündar, projenin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayını almasıyla birlikte uygulamaya geçileceğini aktardı.Başkan Dündar, mahallelere ilişkin çalışmaların kamulaştırılarak hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, özellikle kentin merkezinde olup çöküntü alanı haline gelmiş olan bölgeleri ayağa kaldırmak için korunan yapısıyla birlikte yepyeni binaları ve meydanları planlanmış projeleriyle hayata geçirilmeye hazırlanıldığını söyledi.

(MŞ)



21.04.2017 16:05:12 TSI

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