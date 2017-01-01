21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Çerçi hastalarla buluştu

21 Nisan 2017 Cuma, 16:00
Başkan Çerçi hastalarla buluştu
Başkan Çerçi hastalarla buluştu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesinde gerçekleştirilen programda özel bir bakım merkezinde tedavi gören hastalarla biraraya geldi.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Çerçi'ye Belediye Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak da eşlik etti. İlk olarak ruhsal hastaların tedavi gördüğü özel Hayat Şifa Yurdu Bakım Merkezi'ni gezen Başkan Çerçi, burada bulunan hastalar ile yakından ilgilendi. Belediye Başkanı Çerçi, gerçekleştirilen programla hasta vatandaşlarla buluşma imkanı bulduklarını belirterek, "Devletimizin güçlü imkanları sayesinde ağır ruhsal hastalığı olan vatandaşlarımız için bu tür bakım merkezleri oluyor. Sosyal devlet anlamında devletimiz çok önemli projeler yapıyor. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi.
Başkan Çerçi, daha sonra Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Mütevelli Mahallesi sakinlerinden Ahmet Tunç'un babası için düzenlediği mevlide katıldı.
(SC-Y)

21.04.2017 16:08:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
23 Nisan'ı kutladılar
YEREL

23 NİSAN'I KUTLADILAR
Manisa'daki deprem
YEREL

MANİSA'DAKİ DEPREM
Alaşehir Belediyesi Noyan'ı unutmadı
YEREL

ALAŞEHİR BELEDİYESİ NOYAN'I UNUTMADI
Soma'da Türk Böbrek Vakfı Anaokulu açıldı
YEREL

SOMA'DA TÜRK BÖBREK VAKFI ANAOKULU AÇILDI
Manisa Kitap Günleri başladı
YEREL

MANİSA KİTAP GÜNLERİ BAŞLADI
Başkan Karaçoban makamını temsili olarak devretti
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN MAKAMINI TEMSİLİ OLARAK DEVRETTİ
477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne doğru
YEREL

477. ULUSLARARASI MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ'NE DOĞRU

Belediye araçları 'Araç takip sistemi' ile izlenecek
YEREL

BELEDİYE ARAÇLARI 'ARAÇ TAKİP SİSTEMİ' İLE İZLENECEK
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Turizm sadece döviz demek değil
YEREL

TURİZM SADECE DÖVİZ DEMEK DEĞİL
Selendi SGK Müdürü Derin göreve başladı
YEREL

SELENDİ SGK MÜDÜRÜ DERİN GÖREVE BAŞLADI
Peliatalanlı öğrenciler Forum Magnesia'da Lego ile tanıştı
YEREL

PELİATALANLI ÖĞRENCİLER FORUM MAGNESİA'DA LEGO İLE TANIŞTI
Alaşehir'deki çalışmaları değerlendirdiler
YEREL

ALAŞEHİR'DEKİ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİLER
Minik kaymakamın ilk işi okullar hakkında bilgi almak oldu
YEREL

MİNİK KAYMAKAMIN İLK İŞİ OKULLAR HAKKINDA BİLGİ ALMAK OLDU
Büyükşehirden Bağcılık Araştırma Enstitüsüne sera desteği
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNE SERA DESTEĞİ
Alaşehir Belediyesi kitapla okuyucuyu buluşturuyor
YEREL

ALAŞEHİR BELEDİYESİ KİTAPLA OKUYUCUYU BULUŞTURUYOR
Büyükşehirin Akhisar'daki çalışmaları yerinde incelendi
YEREL

BÜYÜKŞEHİRİN AKHİSAR'DAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ
Manisa Şehir Tiyatrosuna bir ödül daha
YEREL

MANİSA ŞEHİR TİYATROSUNA BİR ÖDÜL DAHA
Başkan Mersinli: &quot;Şimdi icraat zamanı&quot;
YEREL

BAŞKAN MERSİNLİ: "ŞİMDİ İCRAAT ZAMANI"
Mecliste yetki çocuklardaydı
YEREL

MECLİSTE YETKİ ÇOCUKLARDAYDI
Girişimcilik kursiyerleri eğitime başladı
YEREL

GİRİŞİMCİLİK KURSİYERLERİ EĞİTİME BAŞLADI
Genç öğretmenin vefatı okulu yasa boğdu
YEREL

GENÇ ÖĞRETMENİN VEFATI OKULU YASA BOĞDU
Manisalı esnaflara Türkçe tabela kullanmaya teşvik
YEREL

MANİSALI ESNAFLARA TÜRKÇE TABELA KULLANMAYA TEŞVİK
Minik ressamlardan 23 Nisan'a özel sergi
YEREL

MİNİK RESSAMLARDAN 23 NİSAN'A ÖZEL SERGİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı