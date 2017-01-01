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Başkan Çerçi hastalarla buluştu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesinde gerçekleştirilen programda özel bir bakım merkezinde tedavi gören hastalarla biraraya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Çerçi'ye Belediye Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak da eşlik etti. İlk olarak ruhsal hastaların tedavi gördüğü özel Hayat Şifa Yurdu Bakım Merkezi'ni gezen Başkan Çerçi, burada bulunan hastalar ile yakından ilgilendi. Belediye Başkanı Çerçi, gerçekleştirilen programla hasta vatandaşlarla buluşma imkanı bulduklarını belirterek, "Devletimizin güçlü imkanları sayesinde ağır ruhsal hastalığı olan vatandaşlarımız için bu tür bakım merkezleri oluyor. Sosyal devlet anlamında devletimiz çok önemli projeler yapıyor. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi.

Başkan Çerçi, daha sonra Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Mütevelli Mahallesi sakinlerinden Ahmet Tunç'un babası için düzenlediği mevlide katıldı.

(SC-Y)



21.04.2017 16:08:50 TSI

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