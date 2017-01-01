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Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan;



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NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Karayolları Bölge Müdürlüğünün Niğde sınırları içinde hayata geçireceği proje alanlarını Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen ve 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok ile birlikte inceledi. Başkan Akdoğan, ülkenin ve Niğde'nin her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da çağ atladığını söyledi.

Karayolları 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok ve Etüd Proje Şefi Abdülvahap Şahin, Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü ve hayata geçireceği projeleri incelemek üzere Niğde'ye geldi. 6. Bölge Müdürü Altıok, Niğde'de hayata geçirilecek olan projelerin yürütüleceği alanları AK Parti Niğde Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Erdoğan ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ile birlikte gezdi. Karayolları Bölge Müdürlüğünün il sınırları içinde yapacağı altgeçitler, üstgeçitler, köprü ve bağlantı yollarının yapılacağı alanların incelendiği geziye Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit ve Karayolları 64. Şube Şefi Nejdet Yılmaz da eşlik etti.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Gümüşler kavşağında yapılacak üstgeçit alanında, Terminal kavşağında yapılacak olan altgeçit alanında, Ata Sanayi Sitesi'

nde hayata geçirilecek olan yan yollar ve bağlantı yolları alanında incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Ülkemiz tüm alanlarda olduğu gibi ulaşım alanında da adeta çağ atlıyor. Niğde'miz de ülkemizle birlikte bu alanda önemli hizmetler alıyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü'

müze Niğde'mize olan ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(MB-YE- SK)



21.04.2017 16:09:36 TSI

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