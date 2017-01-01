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Finike'de 23 Nisan kutlamaları



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, koltuğunu Şevval Özkiliç'e bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Finike'de de kutlama etkinlikleri başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nu öğretmenleri ile birlikte ziyaret eden Cengiz Topel İlkokulu öğrencisi Şevval Özkiliç, bir günlüğüne koltuğa oturdu.

Makamı teslim aldıktan sonra ilk olarak misafiri Kaan Osman Sarıoğlu'na çay ikram eden Özkiliç, daha sonra Finike'de yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Özellikle sokak hayvanları ve yaya yolları konularına değinen Şevval Özkiliç, "Parklara konulan Kedi Evleri beni çok mutlu etti. Kedilerin özellikle soğuk havalarda gidecekleri bir yer olması çok güzel. Bence bu konuda yapılan çalışmalar daha da arttırılmalı" dedi. Finike Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şen'den kendi okulunun çevresinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi alan Özkiliç, daha sonra Başkan Sarıoğlu'na Finike'de yapılmasını istediği çalışmaları iletti.

(SÇ-SÇ-Y)



21.04.2017 16:10:58 TSI

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