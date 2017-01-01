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Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avına baskın



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avlanma yasağına rağmen elektroşokla kaçak balık avlarken suçüstü yakalanan kişiye 4 bin 650 liralık idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü'nün Isparta ili sınırlarındaki Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yeniköy, Armutlu, Belceğiz su ürünleri avlak sahasındaki sazlık alanda elektro şok yöntemiyle kaçak olarak balık avı yapıldığı ihbarı üzerine Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri harekete geçti. İhbarın yapıldığı bölgeye gelen ekipler, sazlıklar arasında birden fazla kişinin elektroşok yöntemiyle kaçak olarak avlandığını tespit etti. Ekipler, şahısların yakalanabilmesi için hem gölden, hem de karadan destek amacıyla Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım talebinde bulundu. Jandarma ekiplerinin de gelmesiyle gölden de takip yürütülürken, karadan takibi jandarma ile birlikte sürdüren su ürünleri kontrol görevlileri, avlanmanın yapıldığı alanın sığ su ve sazlık olması, şiddetli rüzgarın da etkisiyle şişme botla göle girme imkanı bulamadı. Uzun süre takibini sürdüren ekipler, şahıslardan 2'sinin sudan çıkmak için hazırlık yaptığını görünce harekete geçerek sazlık alana girdi. Sazlık alanda yaya olarak bir süre devam eden kovalamacanın ardından bir kişi, elinde kaçak balık avında kullanılan elektro şok cihazı, akü ve bağlama kablolarıyla birlikte suçüstü yakalandı. Diğer şahıs ise sazlık alandan istifade ederek gözlerden kayboldu.

Su ürünleri avlanma yasağının olduğu dönemde, yasak olan avlanma usullerinden elektroşok yöntemiyle avlanan kişiye su ürünleri kanununa muhalefetten 2 bin 325 lira idari para cezası uygulandı. Avlanmanın milli parklar sahasında olmasından dolayı ceza miktarı iki katı olarak uygulanarak 4 bin 650 lira olarak kesildi. Avda kullanılan şok cihazı, akü ve bağlama kablolarına el konuldu.

Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kaya, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri avlanma yasağının ardından karadan ve gölden denetimlerin kolluk kuvvetlerinin de desteğiyle sürdürüldüğünü söyledi. Kaya, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nca koruma ve kontrol faaliyetlerinde görevli kurumların etkin bir iletişimle koordineli çalışmaları halinde bu çalışmalarda daha etkin mücadele edildiği görülmektedir. İlçe Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızdan ricamız; balık neslinin korunması amacıyla av yasağının uygulandığı böylesine önemli bir dönemde, kurumumuza ya da ilgili kolluk kuvvetlerimize ihbar etmelerini istiyor ve bekliyoruz. 15 Mart-15 Haziran tarihleri aralığında tatlı su balığı yerine, üreme mevsimi olmasından dolayı satışı ve avı serbest olan deniz ürünlerini tüketmelerini rica ediyoruz. Sürdürülebilir bir balıkçılık için ve torunlarımızın da bu balıkları görmelerini istiyorsak, bu konuda hassasiyet bekliyoruz" dedi.

(ARÖ-AH-Y)



21.04.2017 16:11:12 TSI

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