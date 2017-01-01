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Özel SANKO okullarının 16 öğrencisi kanguru matematik sınavı finallerinde



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Özel SANKO Okullarının 16 öğrencisi Kanguru Matematik Sınavının ilk sınavını başarı ile geçerek final sınavlarına katılma hakkı kazandı.

İlkokul üçüncü sınıftan lise on ikinci sınıfa kadar her kademeden öğrencinin yer aldığı sınava bu yıl Türkiye genelinden 34 bin 630 öğrenci katıldı. Özel SANKO İlkokulu öğrencilerinden Kayra Öztemiz, Baran Alagöz, Mehmet Ertuğrul Kaya, Irmak Erdem, Eren Özgüler ve İpek Naz Karslı, Özel SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Selin Deniz Akdoğan, Berkay Dobooğlu, Arda Karayılan, Eren Adıyaman, Umut Mutlu, Berke Halavurt ve Eylül Özpolat, Özel SANKO Liseleri öğrencilerinden Erengül Dana, Vahit Alp Hıdıroğlu ve Murat Altındağ ilk sınavı başarı ile geçerek final sınavlarına katılma hakkı kazandı.

Özel SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, ilk sınavı geçen 1922 öğrenciden 16 öğrencinin Özel SANKO Okulları öğrencisi olmasından gurur duyduklarını ifade ederek final sınavında öğrencilerine başarı diledi.

(KU-SD-Y)



21.04.2017 16:13:21 TSI

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