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Erzurum'da meteorolojik uyarı



ERZURUM (İHA) - Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yapılan meteorolojik uyarıda bölge genelinde etkili olacak rüzgara dikkat çekildi.

Erzurum Valiliği'nce konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemiz genelinde (Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır) güneyli yönlerden (40-60 km/saat), 23 Nisan Pazar günü yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) beklendiği bildirilmiştir. Meteorolojik uyarı doğrultusunda; beklenen yer yer fırtına ve kuvvetli fırtınaya bağlı olarak meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, kara ve hava yolu ulaşımda aksamalar vb. oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

(ERZ-AT-Y)



21.04.2017 16:15:56 TSI

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