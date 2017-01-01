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Demircii "Ulusal Egemenliğimizin 97. Yılı kutlu olsun"



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Yönetim Kurulu adına "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı yayınladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Yönetim Kurulu adına mesaj yayınlayan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Demirci'nin mesajı şöyle;

"Ulusal Egemenliğimizin 97. yılındayız. Ulusumuzun bağımsızlık mücadelesi verdiği Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ulusumuz tüm dünyaya egemenliğini ve bağımsızlığını ilan etmiştir. TBMM'nin açılışı ve Cumhuriyetimizin ilanıyla Anadolu insanı demokratik bir ortamda hak ve özgürlüklerini kullanmanın ayrıcalığına kavuşmuş, devletin gerçek sahibi olmuştur.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözüyle devletin yönetiminin millete ait olduğunu vurgulamıştır.

Ulusumuzun verdiği bağımsızlık ve egemenlik savaşının ardından ülkemizin kalkınması için yeni bir mücadele başlatılmıştır.

Nitekim Atatürk ve arkadaşları, kalkınma için Zonguldak'ın önemini daha o günlerden görmüş ve maden ocaklarına sahip çıkmışlardır. Zonguldak, Cumhuriyetimizin ilk ili olmuştur. Kuşaklar boyu aktarılan üretim kültürüyle çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak üzere ülkemiz için ürettik ve üretmeye devam edeceğiz.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm ulusumuzun ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz".

(Sö-SÖ-Y)



21.04.2017 16:16:36 TSI

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