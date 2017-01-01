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Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Mervan Taş

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu'nda ortaya çıkan 40'ı aşkın eser, Gazipaşa Tarım Fuarı'nda sanatseverlerle buluştu.

15 Nisan'da başlayan ve 23 Nisan'a kadar devam edecek olan Sanat Sempozyumu'na 13 ülkeden katılan 34 sanatçı, ortaya çıkardıkları eserleri Gazipaşa Tarım Fuarı'nda bulunan Gazipaşa Belediyesi standında sanatseverlerin beğenisine sundu. Gazipaşa Belediyesi fuar alanında gerçekleşen Tarım Fuarı'nda sergilenen 40'ın üzerindeki resim, fuar ziyaretçilerinin büyük beğenisini topladı. Sempozyumun organizatörlüğünü yapan Melek Günbey Güler, sempozyumu Dünya Sanat Günü olan 15 Temmuz'da başladıklarını ve çalışmalarını sonlandırdıklarını belirterek, "Bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Bu sempozyum süresince ortaya çıkan eserleri Gazipaşa Belediyemize ilçe halkıyla buluşturulmak üzere bağışlıyoruz. Çalışma süremizce görmüş olduğumuz ilgi tüm sanatçı arkadaşlarımı çok memnun etti. Demek ki Gazipaşa halkı bu tür organizasyonları seviyor ve destekliyor. İnşallah devamını getireceğiz" dedi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de sempozyuma katılan tüm sanatçılara teşekkür etti. Sempozyumu geleneksel hale getirmek istediklerini ve ilçeye bir sanat galerisi kazandırmak için çalışma başlattıklarını belirten Başkan Çelik, serginin açılışına gelen, Gazipaşa'da 25 yıl yaşamış merhun sanatçı Fikret Otyam'ın eşi Filiz Otyam'a da teşekkürlerini sundu.

Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ise sanatçıları kendisinin ve ilçesinin çok sevdiğini belirterek, "Gelecek yıl sizleri dört gözle bekliyor olacağız. İyi ki ilçemize geldiniz" dedi.

Konuşmaların ardından sempozyuma katılan sanatçılara katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi. Daha sonra sempozyum süresince ortaya çıkan eserlerin yer aldığı sergi alanı gezildi.

(AMT-SÇ-Y)



21.04.2017 16:17:06 TSI

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