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Şehitkamil, kritik mücadeleyi kazanmak istiyor

- Yeşil siyahlılarda tek hedef galibiyet



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GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'inde mücadele eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, baraj maçında 22 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Nizipspor ile karşılaşacak. GASKİ Tesisleri'nde kampa giren Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. grupta baraj maçını Nizipspor ile oynayacak. GASKİ Tesisleri'nde kampa giren Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Nizipspor'u mağlup etmek istiyor. İki takım 22 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç öncesi açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Antrenörü Seçkin Göksel, takım olarak galibiyete odaklandıklarını vurguladı.

Tek hedefimiz galibiyet

Gaziantep futboluna yakışır bir mücadele sergileyeceklerini dile getiren Seçkin Göksel, "Takım olarak çok iyi durumdayız. Tek müsabaka üzerinden oynanan maçların her zaman çok ciddiye alınması gerekiyor. Her iki takım açısından da zor bir mücadele olacak. Hataya yer olmayan mücadelede oyuncularıma gerekli uyarılarda bulundum. Gaziantepli futbol severlere keyifli bir maç izlettirmek istiyoruz. Maç günü teknik ekibimiz ve yeşil-siyahlı kramponlarımız, 3 puan parolasıyla sahada hazır olacak. Ümit ediyorum ki 90 dakika sonrasında gülen taraf biz oluruz. Oyuncularıma olan güvenim tam. Sahada ellerinden gelen çabayı göstereceklerinden eminim. Galip gelerek moralli bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

(KU-SD-Y)



21.04.2017 16:18:16 TSI

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