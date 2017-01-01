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Trabzon Valisi cenaze için Ordu'da



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Vali Yardımcısı Şükrü Kara'nın babasının vefatı dolayısıyla cenaze törenine katılmak için Ordu'ya geldi.

İlk olarak Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunan Yavuz, daha cenaze namazına katılmak üzere Korgan ilçesine gitti. Ordulu olan Trabzon Vali Yardımcısı Şükrü Kara'nın babasının vefatı dolayısıyla cenaze törenine katılmak için Ordu'da bulunduğunu söyleyen Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "Ordu'ya gelmişken Sayın Valimiz İrfan Balkanlıoğlu'nu da ziyaret etmek istedim. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz'a nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Balkanlıoğlu, "Trabzon Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Korgan İlçemizden. Babası Hidayet Kara'nın hakkın rahmetine kavuşması nedeniyle bugün cenaze töreni yapılacak. Kendisine ve ailesine sabırlar diliyoruz" dedi.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Trabzon Valisi Sayın Yücel Yavuz cenaze törenine katılmak üzere ilimizde bulunuyor. Bu kapsamda Valiliğimize gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile bir süre sohbet eden Vali Balkanlıoğlu, cenaze törenine katılmak üzere Valilikten ayrılarak Korgan ilçesine hareket etti ve Korgan İlçesi Çamlı Mahallesi'nde düzenlenen Trabzon Vali Yardımcısı Şükrü Kara'nın babası Hidayet Kara'nın cenaze törenine katıldılar.

Trabzon Vali Yardımcısı Şükrü Kara'nın babası Hidayet Kara, Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çamlı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile birlikte Vali Yardımcısı Şükrü Kara ve ailesine taziyelerini iletti.

(MAK-SLH-Y)



21.04.2017 16:20:34 TSI

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