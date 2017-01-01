21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzon Valisi cenaze için Ordu'da

21 Nisan 2017 Cuma, 16:12
Trabzon Valisi cenaze için Ordu'da
Trabzon Valisi cenaze için Ordu'da

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Vali Yardımcısı Şükrü Kara'nın babasının vefatı dolayısıyla cenaze törenine katılmak için Ordu'ya geldi.
İlk olarak Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunan Yavuz, daha cenaze namazına katılmak üzere Korgan ilçesine gitti. Ordulu olan Trabzon Vali Yardımcısı Şükrü Kara'nın babasının vefatı dolayısıyla cenaze törenine katılmak için Ordu'da bulunduğunu söyleyen Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "Ordu'ya gelmişken Sayın Valimiz İrfan Balkanlıoğlu'nu da ziyaret etmek istedim. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz'a nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Balkanlıoğlu, "Trabzon Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Korgan İlçemizden. Babası Hidayet Kara'nın hakkın rahmetine kavuşması nedeniyle bugün cenaze töreni yapılacak. Kendisine ve ailesine sabırlar diliyoruz" dedi.
Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Trabzon Valisi Sayın Yücel Yavuz cenaze törenine katılmak üzere ilimizde bulunuyor. Bu kapsamda Valiliğimize gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile bir süre sohbet eden Vali Balkanlıoğlu, cenaze törenine katılmak üzere Valilikten ayrılarak Korgan ilçesine hareket etti ve Korgan İlçesi Çamlı Mahallesi'nde düzenlenen Trabzon Vali Yardımcısı Şükrü Kara'nın babası Hidayet Kara'nın cenaze törenine katıldılar.
Trabzon Vali Yardımcısı Şükrü Kara'nın babası Hidayet Kara, Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çamlı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
Vali İrfan Balkanlıoğlu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile birlikte Vali Yardımcısı Şükrü Kara ve ailesine taziyelerini iletti.
(MAK-SLH-Y)

21.04.2017 16:20:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ordu'da 5 yılda verilen silah ruhsatı sayısı
YEREL

ORDU'DA 5 YILDA VERİLEN SİLAH RUHSATI SAYISI
Lise öğrencisi iki kızdan 3 gündür haber alınamıyor
YEREL

LİSE ÖĞRENCİSİ İKİ KIZDAN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Afetzedeler için 93 konut
YEREL

AFETZEDELER İÇİN 93 KONUT
Fatsa'da dereler temizleniyor
YEREL

FATSA'DA DERELER TEMİZLENİYOR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUN:
Ordu'da tarihi cami minaresine kavuştu
YEREL

ORDU'DA TARİHİ CAMİ MİNARESİNE KAVUŞTU
Belediyeden gençlere futbol sahası
YEREL

BELEDİYEDEN GENÇLERE FUTBOL SAHASI
Hatalı park engel oldu
YEREL

HATALI PARK ENGEL OLDU
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
Ordu'da kayıp çocuğun cesedi dere kenarında bulundu
YEREL

ORDU'DA KAYIP ÇOCUĞUN CESEDİ DERE KENARINDA BULUNDU
Fatsa Huzurevi 200 gün içinde tamamlanacak
YEREL

FATSA HUZUREVİ 200 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK
Uçar: &quot;TMO'nun fındık alması piyasayı hareketlendirecek&quot;
YEREL

UÇAR: "TMO'NUN FINDIK ALMASI PİYASAYI HAREKETLENDİRECEK"
Ordu'da kültür sanat
YEREL

ORDU'DA KÜLTÜR SANAT
Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü
YEREL

OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı